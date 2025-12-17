Mercado de fichajes, hoy 17 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Incredulidad con el fichaje de Klopp

A más de uno, seguramente, le chocó el fichaje de Jürgen Klopp como director de fútbol de Red Bull. Norbert Dickel, icono del Dortmund que fue asistente del germano entre 2008 y 2015, es uno de ellos: "Lo leí y pensé que era un bulo, como tantas cosas. Pero luego resultó ser cierto. Es su decisión. Claro que yo tampoco quería creerlo. Porque simplemente no tiene sentido. Financieramente, no tiene por qué hacerlo. Todo el mundo adora a Jürgen Klopp", declaró en el pódcast 'Football Finance'.