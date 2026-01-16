Mercado de fichajes, hoy 16 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Givario Read, opción de emergencia en el lateral derecho

Varios grandes clubes europeos siguen de cerca al joven lateral del Feyenoord, Givairo Read. El Bayern, muy afectado por las lesiones de Sacha Boey, Stanišić, Laimer y Kimmich, atraviesa una situación complicada en esa posición. Aun así, desde Alemania apuntan que el club bávaro podría esperar en verano para realizar un movimiento.

En Inglaterra, TalkSport sitúa también a Read en la órbita de la Premier. Arne Slot, quien ya coincidió con él en el Feyenoord, habría manifestado su interés en incorporarlo. Además, la grave lesión de rodilla de Conor Bradley, que lo dejará fuera de los terrenos de juego hasta final de temporada, podría acelerar la operación por el lateral de 19 años.