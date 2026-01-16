En directo
Mercado de fichajes, hoy 16 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
Givario Read, opción de emergencia en el lateral derecho
Varios grandes clubes europeos siguen de cerca al joven lateral del Feyenoord, Givairo Read. El Bayern, muy afectado por las lesiones de Sacha Boey, Stanišić, Laimer y Kimmich, atraviesa una situación complicada en esa posición. Aun así, desde Alemania apuntan que el club bávaro podría esperar en verano para realizar un movimiento.
En Inglaterra, TalkSport sitúa también a Read en la órbita de la Premier. Arne Slot, quien ya coincidió con él en el Feyenoord, habría manifestado su interés en incorporarlo. Además, la grave lesión de rodilla de Conor Bradley, que lo dejará fuera de los terrenos de juego hasta final de temporada, podría acelerar la operación por el lateral de 19 años.
Intercambio de cromos en la Roma
La Roma ha hecho oficial esta mañana el fichaje de Doney Mallen, procedente del Aston Villa. Por su parte, los villanos buscan sustituirlo ofreciendo un contrato de larga duración a Tammy Abraham, quien ya defendió su camiseta en la temporada 2018/19, anotando 25 goles.
Según informa The Times, se trata de una operación compleja, ya que el delantero inglés juega actualmente cedido en el Besiktas, club que ya ha activado una opción de compra en su contrato. Aun así, el conjunto de Birmingham parte como principal favorito para hacerse con su incorporación.
La astronómica oferta que prepara un gigante europeo por Enzo Fernández
La salida de Maresca ha sacudido al club londinense y sembrado dudas entre algunas de sus estrellas. Enzo Fernández, capitán y titular indiscutible, es uno de los candidatos a emprender un nuevo rumbo. Según L'Équipe, el PSG prepara una oferta estratosférica de 220 millones, una apuesta histórica al nivel de los fichajes de Neymar y Mbappé.
