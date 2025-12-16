En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 16 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
Bastoni, un sueño 'prohibido' para el Barça
El Barça sigue explorando el mercado de centrales zurdos para el futuro a medio plazo y, según ha podido saber SPORT, el nombre del italiano es uno de los que se ha sondeado. La marcha de Iñigo Martínez y los problemas en defensa del Barça de los primeros meses de curso abrieron un abanico de nombres para reforzar la demarcación de cara al mercado de invierno o del próximo verano. La irrupción de Gerard Martín, no obstante, ha sido una bendición para el área deportiva.
El área deportiva ha sondeado su situación (incluso se ha llegado contactado con su entorno), pero la conclusión es que ahora mismo es inalcanzable. Es un sueño ‘prohibido’, algo utópico a nivel económico. El zaguero nerazzurra, de 26 años, tiene contrato hasta 2028 y un valor de mercado de 80 millones. El artículo completo, aquí.
Brendan Rodgers, reemplazo de Míchel
Míchel González acabó su etapa en el Al Qadsiah de Arabia Saudí, tal y como confirmó el propio club en un comunicado oficial. La entidad saudí justificó la marcha del madrileño debido a un "un proceso de revisión planificado liderado por la dirección ejecutiva". Era la segunda temporada del madrileño en un club con el que logró el ascenso a la primera división y clasificarse entre los cuatro primeros el pasado curso, además de alcanzar la final de Copa.
Pues bien, según apunta Fabrizio Romano, ya tiene sustituto: Brendan Rodgers. El técnico norirlandés se encuentra actualmente sin club tras dirigir a Watford, Liverpool, Celtic o Leicester y firmará por las dos próximas temporadas.
