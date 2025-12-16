Mercado de fichajes, hoy 16 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Bastoni, un sueño 'prohibido' para el Barça

El Barça sigue explorando el mercado de centrales zurdos para el futuro a medio plazo y, según ha podido saber SPORT, el nombre del italiano es uno de los que se ha sondeado. La marcha de Iñigo Martínez y los problemas en defensa del Barça de los primeros meses de curso abrieron un abanico de nombres para reforzar la demarcación de cara al mercado de invierno o del próximo verano. La irrupción de Gerard Martín, no obstante, ha sido una bendición para el área deportiva.

Bastoni pugna con Lamine en una imagen del Barça-Inter del curso pasado / AP

El área deportiva ha sondeado su situación (incluso se ha llegado contactado con su entorno), pero la conclusión es que ahora mismo es inalcanzable. Es un sueño ‘prohibido’, algo utópico a nivel económico. El zaguero nerazzurra, de 26 años, tiene contrato hasta 2028 y un valor de mercado de 80 millones. El artículo completo, aquí.