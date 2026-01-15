En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 15 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
Salida inmediata de João Mário
La Juventus dejará salir a un João Mário cuyo rol tanto a las órdenes de Tudor como de Spalletti fue residual: 373 minutos repartidos en 13 partidos - solo dos como titular - y una asistencia. El lateral fichó el verano pasado procedente de un Porto que confirmó que la 'Vecchia Signora' pagó 12 millones por él. Es decir, que cada partido que jugó el luso le cuesta ni más ni menos que 923.000 euros.
Hay caso Pogba
Paul Pogba no arranca. Había grandes esperanzas puestas en su fichaje por un AS Mónaco que se presentaba como el destino ideal para reencontrarse consigo mismo tras meses y meses de inactividad. Por falta de condición física, una lesión de tobillo o molestias en el gemelo, el francés apenas lleva disputados 30 minutos esta temporada. El director deportivo de la entidad monegasca, Thiago Scuro, dio una actualización sobre su delicada situación:
"Está claro que el programa y el plan para Paul no están funcionando como esperábamos inicialmente. Todos, tanto el club como Paul, seguimos trabajando duro para encontrar una solución. Está muy frustrado por tener que luchar para estar más disponible y así aumentar su tiempo de juego".
"El plan cambia constantemente según la situación. Como saben, no hay nada grave, pero pocos jugadores han sufrido tantas lesiones en diferentes partes del cuerpo. Es un proceso bastante difícil. Pero seguimos trabajando para darle lo que acordamos este verano cuando firmó".
"Hay muchos aspectos del contrato de Paul que difieren de lo que la gente piensa. No creo que sea útil divulgarlos. La relación entre el AS Monaco y Paul es muy honesta. Seguimos creyendo en nuestro plan y lo implementaremos, aunque tarde más de lo previsto.
- Albacete - Real Madrid, en directo: octavos de final de la Copa del Rey, en vivo
- Dani Güiza se sincera: ”Me vetó un jugador del Barça y nunca se lo perdonaré"
- El duro palo de Toni Kroos al Barça: 'No van a ganar ningún título internacional
- Mingueza, negociación avanzada y el Barça muy pendiente de su traspaso: 'No descarto nada
- Arbeloa sorprende con su primera convocatoria: pasa la tijera
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Albacete - Real Madrid de la Copa del Rey
- Vitor Roque se dispara: vale 85 millones
- La sanción a Frenkie de Jong ya es oficial