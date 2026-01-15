Mercado de fichajes, hoy 15 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Hay caso Pogba

Paul Pogba no arranca. Había grandes esperanzas puestas en su fichaje por un AS Mónaco que se presentaba como el destino ideal para reencontrarse consigo mismo tras meses y meses de inactividad. Por falta de condición física, una lesión de tobillo o molestias en el gemelo, el francés apenas lleva disputados 30 minutos esta temporada. El director deportivo de la entidad monegasca, Thiago Scuro, dio una actualización sobre su delicada situación:

"Está claro que el programa y el plan para Paul no están funcionando como esperábamos inicialmente. Todos, tanto el club como Paul, seguimos trabajando duro para encontrar una solución. Está muy frustrado por tener que luchar para estar más disponible y así aumentar su tiempo de juego".

"El plan cambia constantemente según la situación. Como saben, no hay nada grave, pero pocos jugadores han sufrido tantas lesiones en diferentes partes del cuerpo. Es un proceso bastante difícil. Pero seguimos trabajando para darle lo que acordamos este verano cuando firmó".

"Hay muchos aspectos del contrato de Paul que difieren de lo que la gente piensa. No creo que sea útil divulgarlos. La relación entre el AS Monaco y Paul es muy honesta. Seguimos creyendo en nuestro plan y lo implementaremos, aunque tarde más de lo previsto.