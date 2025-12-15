Mercado de fichajes, hoy 15 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

En directo
Dybala, de ídolo a olvidado
Paulo Dybala llegó a convertirse en el ídolo de la afición de la Roma. No obstante, encadenó varias lesiones que fueron frenando su progresión, hasta el punto de perder la titularidad. Gasperini está optando por Pellegrini o El Shaarawy y La Joya, que acaba contrato en junio, apunta a repetir banquillo esta noche ante el Como de Cesc Fàbregas. Zirkzee y Gud, las alternativas que tiene el cuadro romanista en la recámara.
Próxima parada: Lyon
Endrick hará las maletas rumbo al Olympique de Lyon. Según 'El Chiringuito', el brasileño estará a las órdenes de Fonseca a partir del 26 de diciembre y será presentado y firmará su nuevo contrato el 1 de enero. Dos días después, el 3, podría debutar ante el Mónaco.
Upamecano, exigente
Cuenta 'Bild' que Dayot Upamecano está exigiendo 20 millones de euros de salario anual además de una elevadísima prima de fichaje de también 20 millones de euros. Real Madrid y PSG continúan al acecho de un central tentado, asimismo, por la renovación que le ofrece el Bayern: "Se siente muy, muy cómodo aquí. No se trata solo del dinero. Las conversaciones son intensas, pero muy constructivas. Soy optimista de que sucederá. Que suceda un día antes o después es lo de menos; lo importante es que suceda", manifestó Freund, director deportivo del club germano.
