Mercado de fichajes, hoy 15 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Upamecano, exigente

Cuenta 'Bild' que Dayot Upamecano está exigiendo 20 millones de euros de salario anual además de una elevadísima prima de fichaje de también 20 millones de euros. Real Madrid y PSG continúan al acecho de un central tentado, asimismo, por la renovación que le ofrece el Bayern: "Se siente muy, muy cómodo aquí. No se trata solo del dinero. Las conversaciones son intensas, pero muy constructivas. Soy optimista de que sucederá. Que suceda un día antes o después es lo de menos; lo importante es que suceda", manifestó Freund, director deportivo del club germano.