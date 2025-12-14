Mercado de fichajes, hoy 14 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

"Wirtz se equivocó"

Dietmar Hamann, exjugador de Bayern y Liverpool, habló sin tapujos del cuestionado fichaje de Florian Wirtz por los 'reds': "Se acerca la Navidad y aún no ha marcado ningún gol ni ha decidido ningún partido. El fútbol se juega de forma diferente en la Premier League y él ha tenido poco o ningún impacto allí hasta ahora. El Liverpool fichó a un jugador por 140 millones de euros para que pudiera despertar a un equipo que estaba contra las cuerdas con una o dos jugadas. Cuando lo veo jugar, a veces tengo la sensación de que él mismo ya no cree en su potencial. Wirtz se equivocó en sus opciones en verano, cuando se enfrentó a la elección entre Liverpool y FC Bayern", opinó en 'SkySports Germany'.

Robertson celebra con Wirtz el gol del empate / EFE

Cabe recordar que el ex del Leverkusen suma cinco asistencias en 21 partidos con la elástica 'red' y, por ahora, no fue capaz de estrenar su cuenta goleadora. Un matiz: sí que marcó ante el Sunderland pero no le dieron el tanto a él.