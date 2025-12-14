En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 14 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
"Wirtz se equivocó"
Dietmar Hamann, exjugador de Bayern y Liverpool, habló sin tapujos del cuestionado fichaje de Florian Wirtz por los 'reds': "Se acerca la Navidad y aún no ha marcado ningún gol ni ha decidido ningún partido. El fútbol se juega de forma diferente en la Premier League y él ha tenido poco o ningún impacto allí hasta ahora. El Liverpool fichó a un jugador por 140 millones de euros para que pudiera despertar a un equipo que estaba contra las cuerdas con una o dos jugadas. Cuando lo veo jugar, a veces tengo la sensación de que él mismo ya no cree en su potencial. Wirtz se equivocó en sus opciones en verano, cuando se enfrentó a la elección entre Liverpool y FC Bayern", opinó en 'SkySports Germany'.
Cabe recordar que el ex del Leverkusen suma cinco asistencias en 21 partidos con la elástica 'red' y, por ahora, no fue capaz de estrenar su cuenta goleadora. Un matiz: sí que marcó ante el Sunderland pero no le dieron el tanto a él.
La Real cesa a Sergio Francisco
La Real Sociedad hizo oficial el cese de Sergio Francisco tras la mala dinámica de resultados que encadenaba el cuadro txuri-urdin, siendo la derrota - tercera consecutiva - ante el Girona, la gota que colmó el vaso. Terminará, asimsimo, esta 16ª jornada a un solo punto del descenso.
Jon Ansotegui, actual entrenador del Sanse, será el encargado de asumir las riendas del proyecto de forma provisional en los dos encuentros que restan antes del parón navideño (Eldense y Levante). Imanol Agirretxe será el segundo al mando.
- Barcelona - Osasuna, en directo: LaLiga hoy, en vivo
- La convocatoria del FC Barcelona para el partido contra Osasuna
- Joan Garcia, con los mismos males que Szczesny
- Mbappé, de mal en peor: nuevo revés judicial
- Portazo de Klopp al Real Madrid
- Badalona - Barça femenino, en directo: jornada 14ª de la Liga F Moeve, en vivo
- Barcelona - Osasuna: reacciones, polémicas y última hora, en directo
- Will Clyburn, el 'MVP' insaciable del Barça