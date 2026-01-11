Mercado de fichajes, hoy 11 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Oferta irrechazable por Luca Zidane

El Dinamo Zagreb anda loco por Luca Zidane, hijo de una leyenda del fútbol como Zinedine Zidane, guardameta del Granada y de una selección de Argelia que se despidió de la Copa África al caer en cuartos ante la Nigeria de Osimhen.

Luca Zidane, convocado por Argelia / Granada CF

Afirman distintos medios croatas que el club capitalino pone dos millones sobre la mesa, una cantidad irrechazable para un conjunto nazarí que sufre ciertas dificultades económicas y en su día pagó apenas 500.000 por él al Racing de Santander.