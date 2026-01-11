En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 11 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
Oferta irrechazable por Luca Zidane
El Dinamo Zagreb anda loco por Luca Zidane, hijo de una leyenda del fútbol como Zinedine Zidane, guardameta del Granada y de una selección de Argelia que se despidió de la Copa África al caer en cuartos ante la Nigeria de Osimhen.
Afirman distintos medios croatas que el club capitalino pone dos millones sobre la mesa, una cantidad irrechazable para un conjunto nazarí que sufre ciertas dificultades económicas y en su día pagó apenas 500.000 por él al Racing de Santander.
- Hansi Flick encuentra la fórmula: once de gala inédito para una gran final
- Una 'injusticia' que Bardghji ya conocía
- Barcelona - Madrid CFF: resumen, goles y resultado del partido de la Liga F
- David Villa revela el nombre del mejor futbolista con el que jugó: 'Con diferencia
- El Barça espera estar en la regla del 1-1 antes de verano
- Designación arbitral de última hora para el clásico Barça - Madrid de Supercopa
- ¡João Cancelo aterriza mañana en Barcelona!
- El Barça podría estudiar una salida de Marc Bernal en enero