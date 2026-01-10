Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barça vs Madrid SupercopaHorario Barça - MadridBarcelona Madrid alineacionesAlcarazBardghjiClasificación DakarSemifinales Copa ÁfricaBarça - PartizanMarc BernalViniciusCanceloMercado de Fichajes hoyBarcelona - Real Madrid horarioBarça - Madrid femeninoIbon SuberbiolaEbrima TunkaraHorarios octavos Copa del ReyMaldiniEscudos SupercopaHaciendaJorge Rey
instagramlinkedin
En directo

En directo

MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, hoy 10 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Kees Smit, en un partido con el AZ Alkmaar

Kees Smit, en un partido con el AZ Alkmaar / KOEN VAN WEEL / EFE

Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL