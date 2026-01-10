Mercado de fichajes, hoy 10 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Mendes, la llave del traspaso de Kees Smit

Cuenta 'De Telegraaf' que Jorge Mendes podría tener mucho que ver con el posible movimiento de Kees Smit a un gigante europeo. La joya del AZ Alkmaar, bautizado como el Pedri neerlandés por el mismísimo Ronald Koeman, está en el radar de Barça, Madrid, Newcastle y Dortmund, entre otros. Según el rotativo neerlandés, el AZ contactó con el superagente luso para que él y Gestifute cierren un traspaso que rondaría los 60 millones de euros. Sería la mayor venta del club.