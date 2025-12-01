En directo
Mercado de fichajes, hoy 1 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
Caicedo: "Estuve muy cerca del Arsenal"
Moisés Caicedo ha explicado en el 'Daily Mail' que estuvo de fichar por el Arsenal en enero de 2023 en una entrevista en la que habla de su actual momento en el Chelsea. En su momento, los 'gunners' ofrecieron 60 'kilos' por él al Brighton, pero los 'seagulls' la rechazaron. "Todo pasa por algo", destacó el ecuatoriano, quien ahora es una pieza clave en el cuadro 'blue'.
El Milan avanza con Maignan
Mike Maignan, portero del AC Milan, termina contrato el próximo 30 de junio. El objetivo del equipo italiano es renovarle, ya que a sus 30 años, es uno de los grandes destacados de la plantilla. Pese a que no hay acuerdo, el director deportivo 'rossonero', Igli Tare, aseguró que "tuvimos una buena conversación con Mike este verano. Estamos hablando con tranquilidad. Hicimos un pacto". Parece que todo va por buen camino.
Culebrón Sergio Ramos
El futuro de Sergio Ramos es una gran incógnita. El central camero quiere volver a Europa para estar más cerca de su família y aumentar sus opciones de estar en el Mundial de 2026 con España.
Domènec Torrent, su entrenador, declaró que "ahora no toca hablar de todo eso. Debemos esperar a que termine el torneo. Él está muy concentrado en ganar este campeonato, igual que nosotros, lo vimos hoy con la actuación que tuvo, ahora me ocupa el rival que nos vendrá en la semifinal. Todas son especulaciones. Nadie sabe qué va a pasar, ni yo sé que sucederá conmigo".
El Real Madrid es uno de los posibles destinos a los que se le vincula, después de dar me gusta a un publicación en Instagram que lo relaciona directamente con el equipo blanco.
Adam Wharton interesa al United
El Madrid necesita a un centrocampista de calidad. Es una necesidad creciente en el Santiago Bernabéu. En este sentido, querían a Adam Wharton (21 años), del Crystal Palace. El inglés, uno de los más destacados de la Premier League, también ha llamado la atención en el Big Six. Según el 'Daily Mirror', el Manchester United de Rúben Amorim lo quiere.
