Mercado de fichajes, hoy 1 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Culebrón Sergio Ramos

El futuro de Sergio Ramos es una gran incógnita. El central camero quiere volver a Europa para estar más cerca de su família y aumentar sus opciones de estar en el Mundial de 2026 con España.

Sergio Ramos de Monterrey celebra un gol durante un partido de la Liga MX en el estadio BBVA, en Guadalupe (México) / EFE

Domènec Torrent, su entrenador, declaró que "ahora no toca hablar de todo eso. Debemos esperar a que termine el torneo. Él está muy concentrado en ganar este campeonato, igual que nosotros, lo vimos hoy con la actuación que tuvo, ahora me ocupa el rival que nos vendrá en la semifinal. Todas son especulaciones. Nadie sabe qué va a pasar, ni yo sé que sucederá conmigo".

El Real Madrid es uno de los posibles destinos a los que se le vincula, después de dar me gusta a un publicación en Instagram que lo relaciona directamente con el equipo blanco.