El mercado de los cracks a coste cero: Salah, Vlahovic y una lista que asusta

En un mercado de fichajes cada vez más inflado y prohibitivo, los agentes libres toman más importancia de lo habitual. A 31 de julio de 2026, una colección de estrellas permanece disponible sin que el club comprador tenga que pagar un traspaso. Eso no significa que sean baratos, ya que las primas de fichaje, los salarios y las comisiones pueden ser enormes, pero sí covniene destacar que por lo menos, en caso de querer contratarlos, no hay que negociar previamente con ningún club.

Seguramente, uno de los nombres más atractivos es el de Mohamed Salah. El egipcio ha cerrado una etapa histórica en el Liverpool y, a sus 34 años, sigue teniendo todo lo necesario para llamar l atención de grandes proyecto. Su futuro apunta a convertirse en un ejercicio de paciencia entre las grandes ligas europeas, Arabia Saudí y Estados Unidos.

Mohamed Salah of Liverpool celebrates scoring the 2-0 goal during the English Premier League soccer match between Liverpool FC and FC Fulham, in Liverpool, Britain, 11 April 2026. (Reino Unido) EFE/EPA/ASH ALLEN / EFE

Junto a él está Dušan Vlahović. El delantero serbio, de 26 años, sale de la Juventus y representa una oportunidad muy poco habitual. El mercado se hace la boca agua con un delantero de primer nivel y sin coste de traspaso.

Vlahovic marcó y dio dos asistencias ante el Dortmund / X

Jadon Sancho completa el tridente más llamativo de los agentes libres tras desvincularse del Manchester United. Su talento nunca ha estado en discusión, pero sí su regularidad. Todavía con 26 años, necesita un destino que vuelva a darle continuidad y confianza. También puede ser una buena oportunidad el alemán Julian Brandt, antiguo motor creativo del Borussia Dortmund, o Lorenzo Pellegrini, centrocampista con llegada, golpeo y mucha experiencia en Italia tras haber estado nueve temporadas en la Roma.

Manchester United forward Jadon Sancho in action against Real Betis during the second half of a soccer match, July 31, 2024, in San Diego. (AP Photo/Derrick Tuskan, File) / Derrick Tuskan

El centro del campo concentra buena parte de los grandes chollos a coste cero. Leon Goretzka, Franck Kessié, Fabinho, Marcelo Brozović o Remo Freuler son opciones muy distintas para la medular pero piezas que los grandes clubes de Europa deberían tener en cuenta para mejorar su fondo de armario. Para la mediapunta, conviene destacar al serbio Filip Kostic, que también puede jugar en banda, o al colombiano Juan Fernando Quintero.

Leon Goretzka, durante el Mundial / EFE

También hay opciones para apuntalar las defensas. David Alaba y Dani Carvajal aún no han sellado su próximo paso tras salir del Real Madrid, Francesco Acerbi puede sumar experiencia y solidez a cualquier zaga y Oleksandr Zinchenko o Takehiro Tomiyasu destacan como opciones más polivalentes. El japonés está probando con el Crystal Palace para convertirse en nuevo jugador del equipo londinense.

Daniel Carvajal y David Alaba celebran el gol de Gonzalo Garcia ante el Athletic / Europa Press

Más nombres interesantes, pero que pueden generar más dudas que los anteriormente mencionados, podrían ser Nabil Fekir, Adama Traoré, Joselu, Riyad Mahrez o Raheem Sterling. Y no hay que olvidarse de James Rodríguez, otra vez ante una decisión clave par asu futuro. El colombiano, todavía importante en la selección cafetera, necesita estabilidad después de una breve experiencia en el Minnesota United.

El verano avanza y las plantillas empiezan a cerrarse, pero lo que está claro es que muy pocos de ellos terminarán agosto sin estar en un proyecto interesante.