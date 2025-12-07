El mensaje de Messi tras hacer historia con el título de la MLS

Leo Messi lo ha vuelto hacer. El astro argentino lideró al Inter Miami durante toda la temporada para alzar la MLS Cup y sumar su título número 48 en su cuenta particular. A sus 38 años, sigue siendo un jugador determinante y uno de los mejores futbolistas de la actualidad. El talento y la magia no se pierden nunca, sobre todo si eres el mejor jugador de la historia de este deporte.

Messi también se llevó el trofeo de 'MVP' del partido por su excelente actuación en la victoria sobre los Vancouver Whitecaps en la final de la MLS. Al recibir este galardón, el delantero argentino mostró su alegría por conquistar el trofeo liguero: "Hace tres años decidí venir a la MLS y hoy somos campeones".

Leo Messi conquista la primera MLS para el Inter Miami / @MLSes

"Era uno de nuestros objetivos cuando llegamos. Hicimos un gran año en todas las competiciones. Una final de League Cup, semis de Champions League CONCACAF. El año pasado ganamos la liga regular pero caímos en primera ronda. Este año, ganar la MLS era uno de nuestros principales objetivos", agregó.

Y valoró el trabajo realizado por todo el conjunto: "El equipo hizo un esfuerzo enorme, fue un año muy largo, con muchos partidos y estuvimos a la altura durante toda la temporada. Este es el momento que venía esperando y que nosotros, como equipo, estábamos esperando. Es algo muy lindo para todos. Se lo merecían".

Messi levanta un nuevo título / EFE

Además, Messi se acordó de Jordi Alba y Sergio Busquets, que pusieron punto y final a sus respectivas carreras con otro título: "Por lo que fueron como jugadores —ambos entre los más grandes de la historia, cada uno en su posición, con las carreras que tuvieron y los títulos que ganaron— es maravilloso que puedan retirarse con este título de la MLS. Creo que todavía no son totalmente conscientes de lo que están viviendo, de lo que significa retirarse. Hoy se termina algo muy hermoso para ellos, algo a lo que dedicaron toda su vida. Ahora empieza otra vida para ellos. Les deseo lo mejor, porque son dos amigos a los que quiero mucho. Estoy feliz de que puedan irse con este título".