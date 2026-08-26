El mensaje de Van Gaal a Xavi: "Los neerlandeses siempre somos críticos con la selección, pero contigo tengo buenas sensaciones"

Xavi Hernández vuelve a los banquillos tras dos años de ausencia. El de Terrassa ha asumido el reto de ser el nuevo seleccionador de los Países Bajos. Este martes dio su primera rueda de prensa, en la que declaró que no le importaba ser la tercera opción por detrás de Guardiola y Arne Slot.

Tras la presentación oficial, Xavi ha concedido a los medios de la selección neerlandesa la primera entrevista de su nueva etapa, en la que ha expresado la gratitud que siente por la oportunidad brindada: "Es un placer enorme estar aquí. Es una oportunidad impresionante, un gran reto para mi y para mi carrera".

"Tengo la sensación de que vengo a la 'Universidad del Fútbol', donde he aprendido mucho a lo largo de mi carrera, tanto como jugador como entrenador. Como sabéis, tengo muchas conexiones con el país. Estoy muy orgulloso y quiero que la gente se sienta orgullosa del equipo".

Xavi ha explicado el papel crucial que han tenido los neerlandeses en su manera de entender el fútbol y también la influencia que han supuesto en el juego del Barça: Rinus Michels, Johan Cruyff, Rijkaard, Koeman...

Pero de quien ha hablado con más cariño el nuevo seleccionador neerlandés ha sido de Van Gaal: "Él fue el primero que me dio la oportunidad de debutar en el fútbol profesional. Estoy muy agradecido con él por la oportunidad. Él confía en mí más que yo mismo, así que tengo muy buena conexión con él".

Van Gaal apoya a Xavi

El que fue su entrenador en el Barça ha sorprendido a Xavi con un mensaje en el que le ha mostrado su apoyo: "Como jugador, has tenido una evolución fantástica, a pesar de tu desventaja física. Pero, por supuesto, poseías una enorme capacidad táctica, un gran sentido de la orientación y un pase excelente. ¿Qué más puedo decir? Ganaste muchísimos títulos como jugador. Y el Barcelona se benefició enormemente de tu calidad en el campo".

"Como entrenador te conozco menos, pero también has ganado muchos títulos en esa faceta: dos con el Barcelona y siete con el Al-Sadd. ¿Qué podemos decir los neerlandeses? Siempre somos críticos con las fases de clasificación o con la selección nacional, pero contigo tengo buenas sensaciones. Cruzaré los dedos por ti, Xavi. Mucho éxito."

Xavi elogia a De Jong: "No lo voy a descubrir ahora"

Xavi ha querido dejar clara cuál será su idea de juego en esta nueva etapa: "Queremos jugar buen fútbol. Y para mí el buen fútbol es tener la iniciativa: dominar el partido en términos de posesión, con presión alta, queremos la pelota para controlar el partido. Y así es como creo que los fans pueden sentirse orgullosos del equipo, incluso cuando perdamos".

Y gran parte de esta idea de juego pasa por los pies de Frenkie de Jong, a quien ha vuelto a elogiar tal y como hizo en su presentación: "Tengo una muy buena relación con Frenkie. Tiene que ser muy importante en el equipo, debe ser uno de los capitanes. Frenkie es un jugador 'top', no lo voy a descubrir ahora, pero debe ser más importante que nunca. Así que sí, confío mucho en él".

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Xavi ha cerrado la entrevista con un llamamiento de unión a toda la afición: "Quiero que los 18 millones de neerlandeses se sientan orgullosos del equipo. Intentaré hacerlo lo mejor posible. Tal y como he mencionado, nuestro objetivo es ganar".