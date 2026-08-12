El mensaje de Cristiano Ronaldo a Leo Messi por la muerte de su padre Jorge

Leo Messi rompió su silencio después de estar atravesando uno de los momentos más dolorosos de su vida. La muerte de su padre Jorge a los 68 años ha sido un golpe muy duro, ya que la unión entre padre e hijo fue más allá de esa vinculación familiar.

Jorge apostó por Leo y le acompañó a Barcelona para iniciar una carrera que sigue activa más de dos décadas después, en la que el astro argentino ha trascendido del fútbol para convertirse en uno de los deportistas más grandes de todos los tiempos. Tras despedir a Jorge el pasado domingo en el cementerio privado El Prado, Leo se abrió a través de sus redes sociales para desnudar sus sentimientos y compartir con sus seguidores los pensamientos que rondan por su cabeza tras el fallecimiento de su progenitor.

La carta de Leo a su padre

"Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos. Tanto me pedías que jugue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar", empezó Leo Messi en su texto.

"Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien. Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo. Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos", siguió el astro argentino.

"No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos? Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí... Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando".

Jorge Messi y Leo Messi / Archivo

"Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios. Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenía que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías. Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa", finalizó Messi con esta emotiva despedida hacia su padre.

En la publicación, no faltaron mensajes de algunos de sus excompañeros y amigos del mundo del fútbol. "Te quiero", le escribió Kun Agüero. "Mucha fuerza para ti y tu familia, abrazo fuerte", publicó Neymar. "Eres muy fuerte Leo y él desde arriba será el padre más orgulloso del mundo. Mucha fuerza", le dedicó Marc Bartra. Y también hubo un mensaje de pésame especial, como fue el de Cristiano Ronaldo.

Las palabras de Cristiano Ronaldo

Rivales sobre el césped, el portugués escondió cualquier atisbo de competencia y le dedicó unas bonitas palabras a Leo. "Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza", le escribió el luso. Una demostración de la trascendencia de Messi y su manera de ser que ha hecho que la familia mundial del fútbol se una para abrazarlo en un episodio trágico para su vida como es el adiós de su padre.