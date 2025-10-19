Mendilibar, entrenador del Olympiacos: "Jugando así, el Barça nos mete ocho goles"

José Luis Mendilibar llega a Montjuïc con el traje que siempre le ha funcionado: convicciones firmes, palabra directa y ojo para el detalle. El vasco ha dado al Olympiacos una identidad reconocible y afronta al Barça con su credo de siempre: presión coordinada, ritmo alto por fuera y un vestuario en el que nadie está por encima del plan. Es lo que le ha llevado a ganar ya la Liga Conferencia de la UEFA en 2024, la Superliga de Grecia en 2025, la Copa de Grecia en 2025, y el UEFA CONMEBOL Desafío de Clubes. Hoy vuelve a ser el líder de la competición.

En Larissa, este fin de semana, ante el AEL Novibet, se vio su libreto semanal: minutos administrados, cargas medidas y una idea fija, llegar fresco a Barcelona sin traicionar hábitos. Gelson Martins, Pirola y Ortega descansaron por momentos; El Kaabi y otros rotaron. La alineación, salvo sorpresa, está definida: Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Danny García y Ese; Ciquinho por dentro; Gelson a la derecha, Podense a la izquierda y El Kaabi arriba.

En un partido de la Liga de Campeones / NEIL HALL

Su aviso

Su sinceridad, a veces seca, es marca de la casa. “Si jugamos como en la primera parte, el Barça nos mete ocho”, dijo tras un triunfo trabajado. No era un látigo, era un aviso. Reconoció desajustes en las ayudas exteriores y cierta discontinuidad en la presión.

El reto en Barcelona es doble: competir sin complejos y sostener la concentración cuarenta y cinco minutos más de lo mostrado en Larissa. Mendilibar no va a renunciar al plan ni a dulcificar el mensaje.

Según informaciones de la prensa local, preparará un bloque corto, laterales valientes y una primera presión para incomodar la salida culé. Si el partido se abre, buscará el golpe rápido con Gelson y Podense; si se cierra, confiará en el balón parado y en la insistencia del pase hacia El Kaabi, autor de dos goles en el partido en Larissa.

No hay grandilocuencia en su discurso. Hay oficio. El mismo que le permite corregir sin dramatizar y mantener encendida la competitividad del grupo. Para el Barça, la advertencia es un recordatorio: llega un equipo que conoce su mapa y sus límites. Cuando el plan está claro, hasta la frase más cruda se convierte en promesa de mejora.