Memphis vuelve a la carga contra el Corinthians: "Mienten sobre mí, que se vayan"

La guerra entre Memphis Depay y el Corinthians ha vivido un nuevo episodio tras la conquista de la Copa de Brasil por parte del equipo brasileño. Después de ser decisivo anotando el gol de la victoria para su equipo, el delantero neerlandés volvió a la carga contra los dirigentes del club para exigir cambios en la estructura que puedan reconducir el rumbo tambaleante de la entidad.

"La directiva necesita despertar", comentó Memphis. "Sé exactamente de quién hablo, y ellos saben perfectamente quiénes son. Simplemente dejen este club y váyanse a causar lío en otro lugar, porque este club necesita crecer, este club necesita luchar por la Libertadores y el Brasileirão cada año, porque la afición se lo merece", continuó el neerlandés.

Memphis exigió cambios en el club: "Quien quiera arruinar al Corinthians, que se vaya de este club, que se vaya de la directiva. Este club necesita estructura. Y yo estoy aquí para darle estructura, pero necesito más ayuda", reconoció un desesperado Depay, que ha sido decisivo para su club desde que llegase al Brasileirao en verano de 2024. Campeón también del título paulista, la Copa de Brasil es un nuevo hito para el neerlandés que capitanea a su equipo en un momento de grave crisis económica.

El delantero, en este sentido, recapituló la situación del club: "Vamos a decir la verdad: este club está en una situación de mierda. Muchas cosas pasan entre bastidores, pero todas las veces los aficionados nos dan la energía para luchar", continúa. "Me gustaría poder ganar más títulos con este equipo para sacar al club de esta situación difícil. Pero, para eso, algo tiene que pasar. Vamos a ver. Hablan mucho en la prensa, muchas cosas son fáciles, mienten sobre mí, sobre mi salario. Quieren que los aficionados me odien para que yo me vaya. Pero ganamos dos títulos en un año, ¿qué van a decir?”. Unas declaraciones explosivas que agrandan la grieta entre jugador y directiva, que han tenido numerosas declaraciones cruzadas esta temporada.

Tras la conquista del título, Memphis fue grabado puliendo el trofeo delante de todos sus compañeros. Según algunas informaciones, el neerlandés ingresó un 90% del premio por el campeonato paulista, un extra monetario que se justifica por el rendimiento sobre el verde con su equipo.