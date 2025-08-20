Memphis sale mal de todos lados: ahora con Corinthians

La relación entre Memphis y el Corinthians no está siendo muy buena en los últimos tiempos. El director financiero del club brasileño, Emerson Piovesan, confirmó este miércoles que el club paulista se enfrenta a una deuda financiera considerable, que podría alcanzar los 370 millones de euros. Unos problemas económicos que afectan directamente al delantero neerlandés.

Aunque la situación de Corinthians hace unos meses no era tampoco la ideal, optaron por fichar a Memphis el pasado septiembre. Por aquel momento, el neerlandés era agente libre tras su paso por el Atlético de Madrid, que tampoco fue precisamente el ideal. El futbolista firmó en Brasil un contrato de 6 millones de euros anuales que lo vinculaba hasta el 31 de diciembre de 2026.

Memphis Depay con la camiseta de Corinthians / SPORT

Aun así, no parece que la duración del contrato se vaya a cumplir. El Corinthians debe ahora mismo un total de 1,7 millones de salario a Memphis. El presidente de Corinthians, Osmar Stabile, declaró el mes pasado que el club cumpliría con todas sus obligaciones con el futbolista, pero, según informan medios brasileños, los pagos no han llegado todavía y el jugador ha puesto un ultimátum al club. Este mismo miércoles.

Ambas partes intentan llegar a un acuerdo, aunque la posibilidad de que el jugador abandone el club es más que evidente. No sería la primera salida de Memphis por la puerta de atrás, teniendo en cuenta sus últimas aventuras por España, concretamente por el Atlético de Madrid y el Barça.

En el Metropolitano, las lesiones no le permitieron pelear por la titularidad y mostrar un buen rendimiento con los rojiblancos. Él mismo reconoció en su comunicado de despedida que no fue una buena etapa: "No es fácil explicar cómo me siento al escribir este mensaje porque siento que las cosas podrían haber sido muy diferentes"; empezaba.

Su etapa en el Barça

Y en el Barça, su marcha resultó más indiferente que su llegada. Los malos resultados en Europa lo empujaron a la rampa de salida del club, además de perder protagonismo con la llegada de jugadores como Aubameyang, Ferran Torres y Adama Traoré. En su momento, sonó fuerte un posible traspaso a la Juventus, pero el neerlandés decidió quedarse.

Uno de los problemas para Memphis, en caso de abandonar Corinthians, es el de encontrar un equipo medianamente competitivo. El próximo verano se disputa el Mundial 2026, y el jugador siempre ha sido una pieza importante en la selección dirigida por Ronald Koeman. Aun así, el culebrón en Brasil todavía no ha acabado.