Memphis llegó al Corinthians-Internacional... ¡en helicóptero!

Memphis se dio un auténtico lujo: decidió acudir al Neo Química Arena, hogar de su club, el Corinthians, en helicóptero para acompañar y animar desde el palco a sus compañeros en el duelo ante Inter de Porto Alegre.

Una entrada triunfal la del atacante neerlandés, que lo documentó todo a través de su perfil de 'Instagram': "Mi equipo", adjuntó en un vídeo grabado desde las alturas, con el estadio del ‘Timão’ como protagonista. Las vistas, como era de esperar, resultaron espectaculares. El partido, sin embargo, terminó con derrota por 0-1.

Memphis cruzó el charco tras poner punto final a su etapa en el Atlético de Madrid en 2024. La temporada pasada conquistó el campeonato paulista y en esta 25/26 suma un gol y una asistencia en 12 partidos disputados.

Su etapa por el Corinthians está viéndose condicionada por las lesiones. La distensión muscular que sufrió en el muslo derecho el pasado mes de marzo supuso ya el séptimo contratiempo físico desde su llegada a Brasil.

Memphis Depay utilizando el móvil durante el empate de Corinthians ante Flamengo / Captura de Pantalla

En el duelo ante Flamengo, fue sustituido a los 22 minutos y protagonizó además una situación polémica: usar su teléfono móvil en el banquillo mientras el partido aún se estaba disputando. Se vio obligado a pedir disculpas y aclaró que estaba hablando con los servicios médicos de la 'Oranje' para darles el parte de su lesión.

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Por esta infracción, el Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil llegó a solicitar una sanción de hasta seis encuentros.