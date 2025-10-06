Memphis llega tarde con Países Bajos... ¡por un pasaporte robado!

Memphis Depay ha sido el protagonista inesperado de las últimas horas en la convocatoria de Países Bajos. Y no ha sido por nada relacionado con su actividad sobre el terreno de juego. El delantero neerlandés ha sufrido un robo en las últimas horas que ha obligado a retrasar su vuelo a Europa para concentrarse con su selección estos días.

El jugador de Corinthians volvió a ser convocado por Ronald Koeman para los compromisos de Países Bajos en esta fecha FIFA. Con la clasificación para el Mundial todavía en el aire, la presencia del máximo goleador histórico de la selección para los partidos contra Malta y Finlandia se prevé clave, aunque su convocatoria está siendo más accidentada de lo esperado.

El robo cambia los planes de Koeman

En plena noche de este domingo, Depay llamó a Brecht Kramer, director técnico del combinado nacional, para informarle de que había perdido su vuelo de Brasil a Schiphol porque le habían robado el pasaporte "Memphis no pudo encontrar su pasaporte en Brasil. Fue al aeropuerto sin uno, pero eso no funcionó, ni siquiera siendo Memphis", dijo Koeman en rueda de prensa.

Sin pasaporte, Memphis se quedó atrapado en Brasil sin posibilidad de volar para concentrarse con su selección. El incendio ha terminado siendo apagado con la petición de un pasaporte de emergencia para el delantero, que debería llegar a los Países Bajos a las 9:30 de la mañana del martes. Un susto nada agradable que trastoca los planes de Ronald Koeman para los partidos de su selección.

Y es que el técnico neerlandés no escondió que deberá cambiar su hoja ruta para estos días: "Tengo que cambiar el plan que tenía en mente. No será titular, no", explicó. Sin Depay, se abre la puerta a que otros jugadores ocupen su lugar: "Donyell Malen también puede jugar en ataque; es un fijo en mi plantilla. Mexx Meerdink también es un jugador que tenemos en mente para el futuro. Su desarrollo determinará cuánto tiempo nos llevará. Emanuel Emegha también está en nuestras mentes", confesó.