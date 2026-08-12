FÚTBOL INTERNACIONAL
Memphis, furioso con Corinthians: amenaza con acudir a la FIFA por una deuda millonaria
El 'Timão' decidió no renovar al neerlandés en el último momento. El ex de Barça o Atlético asegura estar "muy decepcionado de que Corinthians no haya cumplido el acuerdo de ampliar mi contrato por dos años"
Tras varios meses de negociaciones y cuando su renovación parecía ser una realidad, Corinthians dio marcha atrás y decidió prescindir de los servicios de Memphis. El 'Timão' explicó que el cambio de ritmo se debe a la "frágil situación financiera del club", pues la ficha del neerlandés era de las más altas de Brasil. Parte de la directiva, incluso, se opuso en un primer momento a la posible continuidad del atacante.
"Dadas las obligaciones financieras actuales y futuras de Corinthians, quedó claro que asumir un nuevo compromiso de esta magnitud no sería compatible, en este momento, con el equilibrio financiero que necesitamos preservar para garantizar la sostenibilidad de la institución", declaró Osmar Stabile, presidente del 'Timão', en un comunicado de prensa divulgado por la entidad.
Memphis no digirió nada bien la noticia y expresó su enfado a través de sus redes sociales: "Estoy muy decepcionado de que Corinthians no haya cumplido el acuerdo de ampliar mi contrato por dos años. Esta ampliación fue acordada expresamente tanto con el presidente como con el departamento deportivo, jurídico y financiero. Sin embargo, algunas personas han decidido incumplir este acuerdo", escribió en su cuenta de 'X'.
"Yo no he querido esta situación y siempre he respetado al club durante todo el proceso, pero ahora me veo obligado a reaccionar con firmeza para proteger mis intereses. En los próximos días hablaré públicamente, pero tened por seguro que no dejaré impune este comportamiento inaceptable", sentenció. Repitió el texto en su perfil de 'Instagram', aunque etiquetó al presidente de Corinthians, Osmar Stabile.
Según informa el portal brasileño 'ge.globo', Memphis estaría dispuesto a acudir ante la FIFA para reclamar una deuda que Corinthians tendría pendiente con él. Los abogados del delantero y la directiva del club brasileño volverán a reunirse para negociar el pago de los 42 millones de reales (unos siete millones de euros) que la entidad adeuda al neerlandés en concepto de los goles marcados durante su primer contrato.
Con los intereses, la cantidad podría ascender hasta los 77 millones de reales (unos 13 millones de euros). Ante la gravísima crisis financiera que atraviesa la entidad paulista, no se descarta que el conflicto termine en los tribunales si ambas partes no alcanzan un acuerdo.
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