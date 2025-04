Memphis explota contra la Confederación brasileña: "Anuncios absurdos"

La polémica está servida en Brasil. Memphis Depay, figura del Corinthians, desató una oleada de opiniones a favor y en contra de su regate: pararse encima del balón durante el choque del 'Timao' ante el Palmeiras la semana pasada. El caos fue monumental, con golpes y empujones por doquier durante el choque (el saldo tuvo dos expulsados) y, al finalizar, miles de argumentos encontrados a través de redes sociales por lo ocurrido, ignorando incluso el título ganado por Depay y sus compañeros con el 0-0 que salvó la ventaja de la ida.

Entonces llegó la norma tajante. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) emitió de manera oficial una directriz que penaliza con tarjeta amarilla a los futbolistas que se suban con ambos pies sobre el balón durante los partidos, además de dar un tiro libre indirecto al equipo rival, lo que desató el enojo de Memphis.

Durante la mañana del 6 de abril, Depay publicó en sus redes sociales una fotografía en la que aparece realizando este gesto durante la final del Campeonato Paulista. En la publicación, el atacante etiquetó el perfil oficial de la CBF y escribió “Bom dia” acompañado de un emoji de la bandera de Brasil.

El documento enviado por la CBF a clubes y federaciones estipula que los árbitros deberán sancionar con un tiro libre indirecto y tarjeta amarilla a los jugadores que se suban con ambos pies sobre el balón durante los partidos. Según el comunicado, esta conducta se considerará antideportiva a partir de ahora.

“La Comisión de Arbitraje de la CBF orientó a los árbitros que, al identificar la actitud anteriormente citada, deberán sancionarla con un tiro libre indirecto a favor del equipo adversario, a ser cobrado en el lugar de la infracción, y advertir al infractor con tarjeta amarilla”, señala el oficio oficial distribuido por la entidad.

"VINE POR EL JOGO BONITO"

Días más tarde en una segunda publicación, Depay volvió a criticar la decisión del organismo rector del fútbol brasileño, calificando la nueva norma como un "anuncio absurdo". También expresó que llegó a Brasil con la intención de “vivenciar el jogo bonito”, solicitando que no se limite la expresión de los jugadores dentro del campo de juego. Además, instó a los dirigentes a centrarse en mejorar el deporte.

"Vine a Brasil para vivir el Joga Bonito en primera persona, pero la CBF anunció que ningún jugador puede pisar el balón o recibirá una tarjeta amarilla. Esto se decidió después de que me mantuviera en equilibrio sobre el balón durante unos segundos en la última final del Campeonato Paulista. No es que sea un factor tan importante en el fútbol, pero no veo ningún problema", comenzó Memphis en su comunicado.

"El fútbol brasileño está en auge… ¡y merece visibilidad global! Hay muchísimo talento aquí. La alegría y la pasión con las que nos expresamos en la cancha no deberían limitarse. Así que me pregunto cómo es la directiva de la CBF… ¿Quién decide el futuro futbolístico de este hermoso país? Centrémonos en reglas que puedan mejorar el deporte y en el aspecto comercial del fútbol, que beneficia a los clubes, a la afición y a los jugadores, en lugar de estos anuncios absurdos", sentenció en sus palabras el neerlandés.