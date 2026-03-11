Memo Ochoa se apunta para jugar su sexto mundial... ¡a los 40 años!

El próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá está dejando mucho revuelo en los días previos, y poco de ello son buenas noticias. Entre las tragedias y el ataque norteamericano a suelo iraní, la selección de dicho país que renunciará a su sitio en el certamen, tensiones políticas varias y, además, en el plano deportivo, las distintas lesiones que afectan a los equipos. Rodrygo ya está casi descartado, Kylian Mbappé sigue entre algodones... y México sufrió una durísima baja: la de Luis Ángel Malagón.

Memo Ochoa, portero de México / FMF

El guardameta del Club América sufrió un problema grave en el tendón de Aquiles durante el partido de la Copa de Campeones de la Concacaf frente al Philadelphia Union, una dolencia que prácticamente lo deja fuera de la cita mundialista. Malagón recibió un pase retrasado del defensor Israel Reyes. El arquero controló el balón e intentó despejarlo, pero inmediatamente cayó al césped con claros gestos de dolor.

Los servicios médicos ingresaron al terreno de juego y, tras una rápida evaluación, el guardameta tuvo que abandonar el campo. Aunque el club no había confirmado inicialmente el diagnóstico definitivo, las informaciones apuntaron después a una rotura del tendón de Aquiles. Este tipo de lesión suele requerir varios meses de recuperación, por lo que el arquero mexicano difícilmente podría llegar en condiciones al Mundial que comenzará dentro de aproximadamente tres meses.

En línea con Messi y Cristiano

La baja de Malagón representa un contratiempo importante para el seleccionador Javier Aguirre, que había confiado en el guardameta como una de sus piezas clave durante el proceso rumbo al torneo. Su regularidad y protagonismo con América lo habían consolidado como uno de los candidatos más firmes para ocupar la titularidad en la portería del combinado nacional.

Con su ausencia prácticamente confirmada, el cuerpo técnico deberá revisar alternativas para completar la lista de 26 futbolistas que participarán en la Copa del Mundo. Entre los nombres que vuelven a cobrar fuerza aparece el del veterano Guillermo 'Memo' Ochoa, actualmente en el AEL Limassol de Chipre. El arquero cuenta con una amplia trayectoria internacional y ya ha disputado cinco ediciones del torneo, por lo que una convocatoria le permitiría alcanzar su sexto Mundial, tal como harán también Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.

Otra opción con experiencia es el propio Rodolfo Cota, quien además de sustituir a Malagón en el encuentro continental cuenta con varios llamados al combinado nacional y minutos recientes en el máximo nivel. Su conocimiento del entorno del Tri lo convierte en un candidato fiable para integrar la convocatoria.

Además de los porteros con mayor recorrido, el seleccionador también dispone de alternativas más jóvenes dentro de la Liga MX. Entre ellas destacan Raúl Rangel, titular con Club Deportivo Guadalajara; Carlos Acevedo, guardameta de Santos Laguna conocido por su rapidez bajo los tres palos; y Andrés Sánchez, que ha tenido actuaciones destacadas con Atlético San Luis.