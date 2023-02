Las mejores frases de Leo Messi en Olé

El '10' ha concedido una extensa entrevista en la que repasa su participación en el Mundial de Qatar y habla sobre su futuro El canterano blaugrana atraviesa por uno de sus mejores momentos a nivel profesional y personal

Leo Messi ha concedido una amplia entrevista al diario argentino 'Olé' en la que repasa su trayectoria en el Mundial de Qatar, todo lo vivido en él dentro y fuera de los terrenos de juego y también descubre sus planes de futuro respecto a la Albiceleste, a la que, de momento, no tiene pensado dejar de acudir. Esta son las frases más destacadas de la charla publicada por el rotativo.

"Mi familia lo vive todo igual que yo, incluso más porque tengo familiares que están viviendo en Argentina y viven el día a día de Argentina, lo que se habla en el periodismo. Ellos fueron consumiendo todo, yo se que lo sufren igual o más que yo".

"Fue un mes donde la gente lo vivió al máximo, lo disfrutó muchísimo. No solo la final, el haber sido campeón del mundo sino el mes en general. Cada partido que ganábamos la gente salía a festejar, lo disfrutaba. Quedó demostrado en los festejos, con diferentes generaciones. Ver la cara de cómo lo vivían fue algo increíble".

"No sé explicarlo con palabras. No tenía pensada la reacción, fue verla e ir porque estaba tan cerquita. Me salió de adentro acercarme, tocarla, besarla. Fue una emoción enorme el poder decir 'ya está, podemos agarrarla y tocarla'".

"Hasta el día de hoy es un momento muy emocionante, incluso cuando lo veo así más que ese momento. Capaz por vivirlo más tranquilo y ya habiendo pasado un tiempo el verlo hoy en día me emociona aun más y veo muchos vídeos de esos hasta el día de hoy".

"En el entretiempo con México les dije a los chicos que sabía que era difícil la situación pero que intentemos salir de eso, olvidarnos de lo que nos estábamos jugando y jugar como lo hacíamos siempre. Sabíamos que si hacíamos las cosas como las veníamos haciendo éramos superiores a México".

"En la final hicimos un partido bárbaro. No es el primero que hacemos de esa manera, pero al ser una final del mundo y contra Francia hace que sea mucho más importante todavía, pero no es algo que nos sorprenda porque sabíamos que éramos capaces de eso".

"No sé porque el mundo quería que salga campeón, puede ser que la gente vio todo lo que peleé para intentar conseguir el objetivo. A mucha gente le parecía injusto lo que había vivido con la selección argentina, no a nivel resultado sino a nivel de mucho reclamo, de mucho periodista matándome feo".

"Fue increíble todo el Mundial más allá de lo personal. Cómo lo viví, cómo lo disfruté. Siempre decía en zona mixta que lo estaba viviendo de otra manera, como también me paso en Copa América. Estaba relajado, tranquilo, confiado en nosotros. Yo me sentía muy bien en lo personal y se iban dando las cosas prácticamente sin querer".

"Por edad es muy difícil que llegue al próximo Mundial. Me encanta jugar al fútbol, mientras esté bien, en condiciones físicas y siga disfrutando de esto, lo voy a hacer. Pero me parece mucho hasta el Mundial que viene".

"Tenía que ser así, estaba escrito, era el final de una película que tenía que terminar con un final feliz y yo alguna vez dije que estaba seguro de que Dios me iba a regalar un Mundial, y no sé porqué lo sentía, pero lo sentía muy fuerte y el momento que eligió fue el mejor. Si yo hubiese tenido que elegir el momento no hubiese elegido otro. Que llegue casi al final es una locura porque si hubiese pasado antes hubiese estado buenísimo también, pero después te queda toda la carrera. Termino prácticamente mi carrera con eso".

"El Topo Gigio salió en el momento, no tenía nada pensado. Incluso cuando se pusieron 2-1 dije 'para qué mierda hice eso'. Después encima nos empataron. Había visto lo que dijo Van Gaal antes del partido, incluso compañeros me lo mostraron y me molestó porque nunca falto el respeto a nadie".

"De la final tengo todo: los botines, la camiseta... Está todo en el predio de Ezeiza. En marzo me voy a traer todo, lo voy a llevar para Barcelona, mejor dicho, que es donde tengo todos mis recuerdos".

"Me voy a tatuar el cinco de copas, soy el unico que falta. La Copa no me la voy a tatuar".

"Me parece injusto que se haya instalado ese mensaje (sobre las celebraciones tras ir superando rondas) porque no es verdad. A nosotros nadie nos regaló nada, siempre tuvimos un comportamiento ejemplar, tanto adentro como fuera de la cancha. Creo que se habla por lo que pasó con Holanda, que ahí empieza todo. Pero nadie analiza y dice nada de lo que pasó antes del partido con las declaraciones de ellos, lo que pasó durante el partido y lo que pasó en los penales también. Lo que provocaban y los que no tuvieron ningún tipo de Fair Play. Fueron ellos, cuando increpaban y querían apurar a los jugadores nuestros cuando íbamos a patear los penales. Todo el mundo habla de lo que hizo Argentina después de ganar pero nadie habla de eso, me parece que habría que ver bien la película y ver qué fue lo que pasó para después opinar e instalar que nosotros no supimos ganar".

"Terrible haber vivido todo lo que viví, poder decir que somos campeones del mundo, que soy campeón del mundo, es lo que busqué toda mi carrera, encima era lo que me faltaba y al mismo tiempo lo que cualquiera desea. Porque para cualquier jugador lo máximo es ganar un Mundial. Yo tuve la suerte de ganar todo anteriormente y era como cerrar todo, el poder terminar con un Mundial y poder decir que gané todo en mi carrera es una locura".