El mejor 'regalo' para una temporada especial y de récord de Inter Miami

Inter Miami continúa marcando hitos una temporada que ya es histórica en la franquicia. Y esta a solo un paso de otro más. El equipo de Javier Mascherano juega este sábado (22:00h CET) la final de la Conferencia Este de la MLS ante New York City FC, el partido que le daría el trofeo de campeón de Conferencia y la oportunidad de luchar por el trofeo de la MLS Cup en la final que enfrentaría a San Diego FC o Vancouver Whitecaps FC, los dos finalistas del Oeste.

Esta temporada 2025, con 56 encuentros oficiales disputados en todas las competiciones, el club de Florida establece un récord absoluto de partidos para un equipo de la MLS en un solo año. Y es que, si logra ganar la final de la Conferencia Este y avanzar hasta el choque definitivo para la MLS Cup, Inter Miami ampliará su récord a 58 partidos disputados, superando la anterior marca de 53, que poseía LAFC en 2023.

“Me encanta ver la pasión con la que juegan; están comprometidos como equipo y tuvieron una actuación fantástica. Felicitaciones a los jugadores y al equipo", decía Jorge Mas, Propietario Gerente de Inter Miami, tras la clasificación para la final del Este. “Si ven lo que hemos hecho este año, estamos aquí para ganar trofeos. Construimos este equipo para los grandes momentos, y espero una gran actuación en la final de la Conferencia Este”.

Tras cerrar la temporada regular como tercero del Este con 34 partidos disputados, Inter Miami accedió a los playoffs por segundo año consecutivo. El equipo eliminó a Nashville SC en la primera ronda y, tras una contundente victoria por 4-0 contra FC Cincinnati en semifinales, alcanzó por primera vez en su historia la final de su conferencia, pese a haber conquistado la Supporters' Shield en 2024 como mejor equipo de la fase regular de la Major League Soccer.

Sobre este hito, Guillermo Hoyos, Director Deportivo de 'Las Garzas', declaró que "estamos orgullosos del equipo y convencidos de que afrontará este paso final con la misma pasión en busca del objetivo. Alcanzar por primera vez la final de la Conferencia es un hito en la historia de Inter Miami. El equipo mostró una ambición impresionante durante todo el año para competir al máximo en cada torneo: en la Concacaf Champions Cup, en la Leagues Cup y en el Mundial de Clubes, donde firmamos una participación histórica".

Inter Miami, en el torneo veraniego de 2025, quedó eliminado en octavos de final ante los campeones de la Champions League, el PSG de Luis Enrique, y se se convirtió en el primer club de Concacaf en vencer a un equipo de UEFA en un partido oficial (la victoria por 2 goles a 1 ante el FC Porto).

Además, esta temporada alcanzó de nuevo la final de la League Cup, aunque cayó ante Seattle Sounders. "Estamos muy agradecidos a los jugadores, el cuerpo técnico y a todos los colaboradores que acompañan a diario por su esfuerzo para que el club siga creciendo”, añadía Hoyos.

Con estrellas en el campo como Leo Messi o Luis Suárez, estos partidos pueden ser los últimos de las carreras de futbolistas históricos como Jordi Alba y Sergio Busquets, ya que anunciaron su retirada del fútbol profesional al final de la presente temporada.

"Trataremos de preparar el partido de la mejor manera y, como digo siempre, trataremos de equivocarnos lo menos posible y ayudar a los jugadores en todo lo que podamos. Después, entender que el fútbol es de los jugadores", comentaba tras el triunfo ante Cincinnati Javier Masherano, entrenador del equipo, y excompañero de sus mejores jugadores en el FC Barcelona.

Entre ellos destaca el nombre de Leo Messi. Bota de Oro de la temporada en la MLS y principal candidato al premio al mejor jugador del año de la liga, el '10' sigue deslumbrando y liderando al equipo a conseguir los primeros triunfos de la historia de la franquicia de David Beckham.

Durante la presente postemporada, Lionel Messi estableció un nuevo registro de mayor número de contribuciones de gol en una sola postemporada de la MLS, con 12 superando las marcas históricas anteriores en esa lista (Ante Razov y Carlos Ruiz, con 10). En las semifinales, el argentino anotó uno de los goles y repartió las otras tres asistencias. Una de ellas, a Mateo Silvetti, que se estrenó con la camiseta rosa.

“Es un orgullo como delantero poder convertir mi primer gol con esta camiseta, estoy muy contento… Sabíamos que iba a ser un partido que se definiría por detalles. Por suerte tuvimos tiempo para trabajarlo, y salió muy bien. El resultado se dio más que nada por el buen trabajo que hicimos…. Estamos muy motivados por llegar a donde estamos y ahora vamos a concentrarnos en lo que viene”, dijo tras el partido el delantero argentino.

Por su lado, Rocco Ríos Novo, portero del equipo, declaró tras la victoria que “sabíamos que iba a ser un partido duro, pero los chicos lo hicieron muy bien, hicieron un gran esfuerzo y estamos contentos… La victoria es para los hinchas que siempre nos están apoyando y para nuestros seres queridos. Vamos a seguir trabajando de esta manera”.

Tras esta temporada que ya es de récord, Inter Miami espera con ansias el próximo año. Miami Freedom Park, el nuevo estadio del club junto, abrirá sus puertas el 4 de abril de 2026 para ser la sede principal del club, que también contará en sus alrededores con el parque público más grande del sur de la Florida y que incluye espacios públicos, restaurantes, hoteles, tiendas y zonas de ocio.