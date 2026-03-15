Lo mejor de Guardiola, Del Bosque y Wenger; Cesc, el alumno perfecto: "Su fútbol es estilo Barça"

Cesc Fàbregas ha cambiado la cara al Como en un tiempo récord. De la Serie B, a ser contendiente a clasificarse para la Champions League. Y todo ello en apenas un par de años en el cargo. La receta del catalán es sencilla: jugar al fútbol con alegría, corazón y talento. Convertir al vestuario en una piña, una familia, una tropa que sigue a rajatabla las órdenes de su líder. Porque sí, tal y como reflejaba en su etapa de jugador, Cesc Fàbregas es el capitán general de un equipo que tiene asombrado a Italia.

El exjugador está plasmando en su recetario táctico todo lo que él mamó cuando vestía de corto. No en vano, tuvo maestros con mayúsculas. Desde su etapa en el Arsenal, donde Wenger le colocó el brazalete de capitán a temprana edad, al Barcelona, la selección española o el Chelsea.

Su etapa en La Masia y posteriormente en el primer equipo fue un aprendizaje para lo que es Cesc hoy en día. De azulgrana coincidió con uno de los mejores técnicos de la actualidad y quizás de todos los tiempos: Pep Guardiola. También lo hizo con La Roja y Vicente del Bosque, un gestor de plantillas como no se recuerda en el mundo del fútbol. En el Chelsea se educó en la escuela italiana, con preparadores de un nivel superlativo como Antonio Conte y Maurizio Sarri.

Cesc se empapó de todos y cada uno de ellos, y en el Como 1907, la que es su primera gran oportunidad en un banquillo, ha puesto en práctica todo el conocimiento adquirido a lo largo de los años. "Ha tenido técnicos de métodos diferentes, formas de ver el fútbol, ha cogido cosas de cada uno y lo está plasmando en su carrera. Pero su estilo es más Barça que otra cosa", reconocía Sergi Roberto en una entrevista reciente con nuestro compañero de SPORT Jordi Gil.

A orillas del lago de Como, un lugar idílico para trabajar con paciencia, Cesc ha encontrado un ecosistema perfecto para arrancar su andadura como entrenador. Amparado por los hermanos Hartono, propietarios desde 2019 de la entidad lombarda, el catalán ha contado con los recursos necesarios para formar una mezcla ideal de jugadores veteranos y jóvenes con ganas de comerse el mundo.

Sus detractores le echan en cara, precisamente, eso, el dispendio de 130 millones realizado para confeccionar la plantilla. Sin embargo, en su descargo, se podría utilizar un argumento muy poderoso, el ojo clínico. Pocos de esos fichajes superaron los 20 millones de euros y, todavía menos, son apuestas personales de descartes de equipos de gran nivel, como por ejemplo Jacobo Ramón y Nico Paz (Real Madrid) o Álex Valle (Barcelona).

El futuro de Cesc Fàbregas como entrenador pinta a esplendoroso y los grandes continentales empiezan a considerar muy seriamente la opción de contratarlo. Ya lo intentó el Bayer Leverkusen en verano tras la salida de Xabi Alonso, pero el catalán optó por continuar en el proyecto italiano.

El baile en los banquillos de este verano se prevé intenso. Muchos entrenadores no tienen asegurada la continuidad para la próxima temporada y se espera que grandes entidades como Liverpool, Manchester United, Real Madrid, Tottenham, Milan o Atlético de Madrid necesiten un relevo en los banquillos de no cumplir sus objetivos esta temporada. El nombre de Cesc Fàbregas aparece muy arriba en la lista de candidatos.