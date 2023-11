"Éramos el mejor equipo del mundo hasta que apareció Simeone"

Roberto Firmino señala al técnico argentino como artífice del fin de la supremacia del equipo de Anfield El entrenador del Atlético "identificó perfectamente nuestro estilo y encontró la manera de anularnos", recuerda el brasileño

Roberto Firmino formó parte del gran Liverpool campeón de la Premier y de la Champions hasta que el pasado verano abandonó Anfield para jugar en Arabia. El brasileño desvela algunos detalles de aquel equipo inolvidable en un libro autobiográfico que saldrá mañana 9 de noviembre: "No es ningún secreto para nadie. Habíamos conquistado Europa, conquistamos el mundo, pero faltaba algo: todavía no habíamos conquistado Inglaterra y ese trofeo de la Premier League era el que más deseaban los aficionados. No tengo dudas de que fuimos los mejores hasta marzo de 2020, cuando el planeta se detuvo debido a la pandemia".

Fue en ese momento cuando hubo un punto de inflexión que Firmino relaciona con Diego Pablo Simeone como responsable del fin del gran Liverpool: "Después de 26 victorias en 27 partidos, estaba claro que el título era sólo cuestión de tiempo y el objetivo ya había cambiado: ahora queríamos ganar la liga invictos. Discutimos esto entre nosotros – ¿y por qué no? Después de todo, fue una victoria tras otra cada semana, y esa línea de meta se acercó sin señales ni intención de desacelerar. Pero luego tuvimos una caída en la temporada; una pequeño pero suficiente para costarnos muy caro. Y una que quizás, a largo plazo, contribuyó a que perdiéramos nuestro dominio europeo y global. En febrero de 2020 viajamos a Madrid para enfrentarnos al Atlético en octavos de Champions. Diego Simeone, entrenador del Atlético, identificó perfectamente nuestro estilo y encontró la manera de anularnos".

La eliminación ante el Atlético hizo fue un duro golpe para el equipo inglés: "Fue nuestra primera derrota en cinco meses, sólo la segunda de la temporada (la otra había sido contra el Napoli en la fase de grupos) y la verdad es que nos sorprendió. A esas alturas de la temporada nos sentíamos invencibles, con una plantilla unida y potente. Pero no éramos realmente invencibles. Conmocionados por el resultado del Atlético, lo descubrimos por las malas. Después del Madrid hubo tres derrotas más, que acabaron siendo incluso más significativas de lo que podíamos imaginar. Perdimos 3-0 ante Watford, lo que puso fin a nuestra racha de 18 victorias consecutivas en la Premier League y una racha de 44 partidos invictos".