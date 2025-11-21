El megaproyecto del Birmingham impulsado por el creador de Peaky Blinders que quiere convencer a Bellingham

Se respira ilusión en la ciudad de Birmingham. El club, recién ascendido a la Championship tras sumar 111 puntos en la League One, un récord no solo de la liga, sino de cualquier categoría profesional en la historia, busca ahora dar el último paso para certificar su resurrección definitiva.

De momento, se sitúan undécimos con 21 puntos, a cuatro de los play-offs y a ocho del ascenso directo. El objetivo, sin embargo, está claro: volver a la élite. Este jueves, reafirmando esa ambición de regresar y consolidarse en la Premier, el Birmingham presentó el que será su nuevo estadio, previsto para inaugurarse en 2030. El futuro Powerhouse Stadium destaca por un diseño sin precedentes y unos detalles que han dejado a todos boquiabiertos. El proyecto, valorado en unos 1.360 millones de euros, contará con una capacidad para 62.000 espectadores, lo que lo convertirá en el más grande de la región y uno de los más imponentes de Inglaterra.

El diseño, a cargo de Heatherwick Studio y MANICA Architecture, refleja de manera única el legado industrial de la ciudad. Lo rodearán doce torres que evocan chimeneas, combinando funciones estructurales y estéticas. Una de ellas albergará un ascensor que conducirá a un bar panorámico con vistas espectaculares sobre Birmingham. El estadio tendrá techo retráctil y terreno de juego móvil, permitiendo un uso versátil para albergar partidos de la NFL, conciertos y eventos culturales.

Unos años convulsos en Birmingham

Pocos en la capital de West Midlands recuerdan ya la última temporada del club en la élite inglesa (2010/11). Desde entonces, fueron trece años deambulando por la categoría de plata intentando volver, pero mientras la esperanza seguía, los resultados no acompañaban, y cada temporada parecía alejar un poco más al equipo de su meta.

En septiembre de 2023, el ayuntamiento de Birmingham se declaró en bancarrota por el vertiginoso aumento de la deuda y el déficit, lo que obligó a aplicar recortes drásticos en los servicios públicos y aumentar los impuestos. La crisis golpeó también al club, con una menor ayuda local, menos patrocinios y una drástica caída de la inversión comunitaria.

Poco antes, en julio de 2023, Tom Wagner había asumido la presidencia y copropiedad del club luego de que la firma estadounidense Knighthead Capital, a través de Shelby Companies Limited (SCL), adquiriera una parte importante de la entidad. Tom Brady, leyenda de la NFL, se sumó al proyecto como accionista minoritario y asesor.

Aunque la llegada de los nuevos propietarios marcó un punto de inflexión, la inercia negativa de años de inestabilidad y el bajo nivel de la plantilla acabaron provocando el descenso a la tercera categoría. Fue un golpe duro para un proyecto que apenas comenzaba, pero en tan solo un año el club enderezó el rumbo, regresó a la Championship y está empezando a construir un futuro estable.

En paralelo, y convencidos de la solidez del proyecto, se empezó a hablar de abandonar el histórico St. Andrew’s para mudarse a un estadio a la altura de las grandes potencias europeas. En abril de 2024, pocos meses antes del descenso, el club adquirió un terreno de 19 hectáreas en Bordesley Green, mientras se perfilaban las primeras propuestas del que ayer finalmente se presentó como el proyecto oficial.

La influencia de Peaky Blinders

El futuro Powerhouse Stadium está impregnado de simbolismo e historia. Steven Knight, natural de Birmingham y creador de la aclamada serie Peaky Blinders, ha participado activamente como consultor, aportando al diseño un fuerte sentido de identidad local, patrimonio y narrativa visual.

La arquitectura se inspira en el pasado industrial de la ciudad, simbolizado por doce grandes torres con forma de chimenea que recuerdan a las antiguas fábricas de ladrillo, un guiño que se alinea con el estilo inmersivo de la serie. En el vídeo de presentación publicado por el club, aparecen Jude Bellingham y el actor Paul Anderson (Arthur Shelby), reforzando esa conexión cultural y emocional con la comunidad.

Una fusión entre simbolismo, espectacularidad y orgullo local que busca dar forma a un recinto emblemático, con la mirada puesta en inaugurarlo de vuelta, por fin, en la Premier League.

El regreso de Bellingham

El presidente del club, Tom Wagner, declaró en la presentación del estadio que su sueño es que Jude Bellingham, salido de la cantera del club y participante en los vídeos promocionales del nuevo proyecto, pueda volver a 'casa' en el futuro.

"Creo que Jude es el mejor jugador del planeta en la actualidad y todavía no hemos visto ni de lejos todo su potencial", comentó ante los medios. "No solo como jugador, sino también por lo que puede hacer por una comunidad, lo que puede hacer como líder".

"Si podemos brindarle una plataforma para que alcance su máximo potencial, entonces será una gran historia. Una gran historia para Birmingham, una gran historia para Inglaterra y una gran historia de regreso a casa", añadía.