Mediapro emitirá todo el Mundial de 2026 con un canal exclusivo

GRUP MEDIAPRO emitirá, en exclusiva en tv de pago, todos los partidos de Mundial 2026 después de haber alcanzado un acuerdo con RTVE para la adquisición los derechos de la competición. Para poner todo el contenido al alcance de todos los aficionados lanzará un canal 24/7 dedicado a la Copa del Mundo 2026. El canal ofrecerá la cobertura más completa y podrá seguirse en la plataforma GolStadium que se pondrá a disposición de los operadores de pago.

El canal emitirá los 104 partidos del Mundial, 71 en exclusiva. Una apuesta similar al modelo implementado durante la pasada Copa del Mundo de la FIFA Catar 2022™ con Gol Mundial. GRUP MEDIAPRO revoluciona así la forma de consumir fútbol a través de una programación de calidad y haciendo accesible el Mundial a todos los aficionados. El sorteo del Mundial se celebrará a finales de este año y determinará la composición de los 12 grupos de 4 selecciones.

La Copa del Mundo 2026 presenta muchas novedades que aumentan su interés. Será el campeonato más largo de la historia, ya que competirán por primera vez 48 selecciones de los cinco continentes en vez de las 32 de los anteriores mundiales. También por primera vez, se celebra en varios países incluyendo Estados Unidos, Canadá y México. Del 11 de junio al 19 de julio de 2026 se disputarán partidos en once ciudades de Estados Unidos, tres de México y dos de Canadá. 104 partidos en total, 40 más que en el anterior Mundial de Catar.

España ha quedado encuadrada en el grupo E en la fase clasificatoria de UEFA para el Mundial 2026 y se enfrentará a Turquía, Georgia y Bulgaria. El primer clasificado de cada grupo logrará de forma directa su billete para la Copa del Mundo de 2026.

La Selección Española cerró 2024 como tercera selección en el ranking FIFA tras Argentina y Francia y es una de las 8 selecciones del planeta que han ganado la Copa del Mundo junto a Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Francia, Uruguay e Inglaterra desde su primera edición en 1930.