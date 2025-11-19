McTominay mete a Escocia en el Mundial con una chilena 'apoteósica'

La noche cayó sobre Glasgow, pero Hampden Park parecía iluminado desde dentro. Apenas tres minutos habían pasado cuando el jugador del Napolés, Scott McTominay, se elevó sobre el área danesa y conectó una chilena perfecta que detuvo el tiempo y cambió una generación de frustraciones. Aquel gol abrió una victoria épica frente a Dinamarca por 4-2 y selló la clasificación de Escocia para el Mundial, un regreso que el país llevaba casi tres décadas esperando.

Partido de infarto

El rugido que siguió a la chilena de McTominay fue brutal, casi primitivo. El centro de Ben Doak encontró al centrocampista flotando en el aire, que giró el cuerpo con una precisión que solo se ve en las repeticiones a cámara lenta. El remate, seco y limpio, se coló pegado al poste y desató una celebración que empezó en la grada y se extendió por todo el país. La 'BBC' describió el momento como "una ovación que parecía no terminar", y no era para menos, ya que Escocia llevaba demasiados años esperando un símbolo así.

Sin embargo, el camino hacia la gloria no fue sencillo. Dinamarca igualó pronto gracias a un penalti transformado por Rasmus Højlund y, ya en la segunda parte, logró controlar tramos importantes del encuentro a pesar de jugar con uno menos tras la expulsión de Rasmus Kristensen. La tensión creció a medida que los minutos avanzaban y la clasificación directa pendía de un hilo. Kieran Tierney, uno de los grandes nombres del equipo, lideró la resistencia mientras Hampden Park oscilaba entre el miedo y la esperanza.

Glasgow (United Kingdom), 18/11/2025.- Scott McTominay of Scotland (R) celebrates scoring the 1-0 goal during the FIFA World Cup 26 UEFA qualifier between Scotland and Denmark in Glasgow, Scotland, Britain, 18 November 2025. (Mundial de Fútbol, Dinamarca, Reino Unido) EFE/EPA/ROBERT PERRY / ROBERT PERRY / EFE

El 2-1 de Lawrence Shankland, en el 78, parecía un punto de inflexión, pero el conjunto danés volvió a golpear casi de inmediato con el tanto de Patrick Dorgu. La prórroga acechaba, el sufrimiento era ya parte del guion y Steve Clarke agitaba la banda buscando soluciones. Entonces llegó el desenlace que los escoceses llevaban tanto tiempo esperando.

En el minuto 93, Tierney recogió un rechace a más de 20 metros y soltó un disparo imparable que desató el delirio en las gradas. La avalancha de abrazos, bufandas y lágrimas no había terminado cuando, cinco minutos después, Kenny McLean aprovechó una salida del portero danés para mandar el balón a la red desde el centro del campo y firmar el definitivo 4-2.

Una clasificación que cambia un país

Escocia vuelve a un Mundial, una frase que el país llevaba casi tres décadas esperando pronunciar. Desde Francia 98 no lograba llegar a la gran cita y, como recordó 'The Guardian', con esta gesta se cierran veintiocho años de frustración acumulada. El regreso llega con un equipo valiente, con personalidad y con una de las noches más emocionantes que ha vivido el estadio nacional en el siglo XXI.

Glasgow (United Kingdom), 18/11/2025.- Grant Hanley of Scotland (back) in action against Rasmus Hojlund of Denmark (front) during the FIFA World Cup 26 UEFA qualifier between Scotland and Denmark in Glasgow, Scotland, Britain, 18 November 2025. (Mundial de Fútbol, Dinamarca, Reino Unido) EFE/EPA/ROBERT PERRY / ROBERT PERRY / EFE

Steve Clarke, un técnico discreto y meticuloso, queda ya como el entrenador que rompió la racha negra. Bajo su dirección, los 'británicos' han pasado de ser un conjunto irregular a convertirse en un equipo capaz de competir de tú a tú con selecciones de mayor peso y de cerrar partidos que en el pasado se le escapaban.

McTominay, más que un gol

La chilena del jugador del Napolés ya circula por todas las redes como uno de los goles del año. 'The Sun' informó que el salto podría haber alcanzado los 2,53 metros, superando la célebre pirueta de Cristiano Ronaldo (2,38 m) frente a la Juventus de Turín en 2018. Un gesto acrobático que el seleccionador escocés no tardó en calificar como "la mejor chilena que he visto en mi vida".

McTominay también podría adelantarse a Cristiano como el primero en aparecer en el torneo del próximo verano. La situación depende de la sanción que pueda recaer sobre el portugués, de 40 años, después de su expulsión directa por un codazo en la derrota ante la República de Irlanda.

La tarjeta roja podría traducirse en más de un partido de castigo si el comité disciplinario entiende que hubo conducta violenta. Y dado que Portugal no volverá a disputar encuentros oficiales antes del Mundial tras liderar su grupo, existe la posibilidad de que Ronaldo se pierda el inicio del torneo.

Glasgow vuelve a latir como en los viejos tiempos

La noche terminó con los jugadores bailando ante la 'Tartan Army', ondeando banderas y cantando como si quisieran recuperar de golpe todos los años perdidos. Las calles se llenaron de camisetas, bufandas y lágrimas. Porque no era solo una victoria. Ni siquiera era solo una clasificación.

Era un país reconciliándose con su sueño. Era Glasgow recordando quién es. Era Escocia volviendo al mundo.