McManaman se rinde a Lamine Yamal: "Es el mejor adolescente que hemos visto"

Steve McManaman fue uno de los extremos más talentosos del fútbol inglés de los años 90 y 2000. Formado en las categorías inferiores del Liverpool, se consagró como una pieza clave del equipo que conquistó la Copa de la UEFA en 2001. Su carrera dio un giro decisivo en 1999, cuando se convirtió en el primer futbolista británico en fichar por el Real Madrid, club con el que ganaría dos Champions League (2000 y 2002) y una Liga española, dejando huella en LaLiga. El exfutbolista nos atiende en el marco de la IFA 2026 en Berlín tras el anuncio del patrocinio de Haier con la Champions League a partir de la próxima temporada para hablar sobre el Liverpool, el Madrid, el Barça, el futuro del fútbol y la Liga de Campeones.

Usted es embajador tanto de UEFA como de FIFA. ¿Qué cree que habría que hacer para mejorar el futuro del fútbol, ahora que se habla tanto sobre hacia dónde debe ir este deporte?

Creo que no ha habido problemas en el pasado. Lo que hay que hacer es hablar con la gente y conocer la opinión general. Tiene que ser algo bueno para los aficionados, porque eso es lo más importante. Y no hay que cambiar demasiado. Ahora creo que cada año hay más reglas y reglas diferentes. Cambiamos cosas simplemente por el hecho de cambiar. Y no me gusta cómo lo estamos haciendo, sinceramente.

No me gustaron las pausas de hidratación del Mundial. Tampoco me gustó que el descanso de la final durara 30 minutos. Hay muchas cosas que estamos cambiando cada año. Este año hemos cambiado la regla de los saques de esquina. El año que viene probablemente cambiarán la de los saques de banda. Creo que estamos haciendo que el fútbol sea cada vez más complicado. Era un deporte fantástico hace 40, 50 o incluso 20 años. Lo estamos cambiando por el mero hecho de cambiarlo. Y no creo que lo estemos cambiando para mejor.

¿Se refiere al VAR?

Por ejemplo. Detiene el aspecto más emocional de las celebraciones. Cambia el significado del juego. Y ha generado todavía más controversia. Para lo que se introdujo, creo que se ha ido demasiado lejos. Y parece que tú estás de acuerdo, ¿no? Me gusta conocer también vuestra opinión, porque, al fin y al cabo, veis mucho fútbol.

Quería preguntarle, en el contexto de IFA, por el anuncio de una alianza entre la Champions League y Haier. ¿Por qué cree que el fútbol es una plataforma tan importante para las marcas?

Creo que no hace falta ni explicarlo, la verdad. El fútbol es seguido y querido por miles de millones de personas en todo el mundo. Por eso creo que tiene todo el sentido que las empresas y las marcas quieran estar vinculadas al fútbol, especialmente a los mejores equipos. Es algo completamente lógico. Creo que habla por sí solo. El fútbol es universalmente querido. Es el deporte que más gente ve en el mundo. Así que, si quieres llegar a muchísimas personas, el fútbol es una manera fantástica de hacerlo.

También es embajador del Liverpool, patrocinado por Haier. ¿Cómo ve al equipo esta temporada con Iraola?

Creo que va a ser difícil. Me gusta Andoni. Me hubiera gustado que hubieran fichado más jugadores. Hemos perdido a jugadores muy importantes y con mucha experiencia, como Mo Salah, Konaté, Curtis Jones y Andy Robertson. Y hemos fichado jugadores realmente buenos, pero son jóvenes y tienen poca experiencia en la Premier League. Por eso me habría gustado que hubiéramos incorporado a algún jugador más con experiencia.

Hay muchos equipos en Inglaterra que están en una situación similar. Creo que el Arsenal es el favorito y hay varios equipos que pueden tener una temporada complicada. El Manchester City ha fichado a muchos jugadores y ha cambiado de entrenador. El Chelsea también ha fichado a muchos jugadores y ha cambiado de entrenador. El Liverpool ha tenido movimientos importantes de entrada y salida y también ha cambiado de entrenador. Así que puede ser un año de transición. El Arsenal, en cambio, parece un equipo bastante estable.

Steve McManaman, en el Liverpool / IFA

Precisamente, uno de los nuevos jugadores que ha mencionado es Roland Araujo. ¿Cree que puede marcar diferencias en la Premier?

Me gusta mucho. Veo bastante LaLiga y es un defensa muy bueno. Sé que tuvo problemas con las lesiones y que después se tomó un tiempo alejado del fútbol por algunos problemas personales. Pero como defensa creo que es realmente bueno. Muchos aficionados del Liverpool están preocupados porque el equipo puede tener problemas en el lateral derecho. Pero, como sabes, Ronald ha jugado varias veces como lateral derecho. Le he visto jugar ahí cuando Koundé pasó a hacer de central y Ronald se encargó de marcar a Vinícius Júnior. Y lo hizo realmente bien.

Me gusta mucho ese fichaje. Creo que es una gran incorporación para el Liverpool. Es una cesión en este momento, pero llega un jugador con mucha experiencia, que ha jugado al máximo nivel. Puede jugar de central y de lateral derecho. Es muy rápido y necesita jugar partidos. Tiene hambre. Me gusta mucho.

Volviendo a España. Usted pasó del Liverpool al Real Madrid. ¿Qué consejo daría a jugadores como Trent Alexander-Arnold, que parece que le ha costado un poco adaptarse?

Está bien. Hablo con él y está bien. Se ha adaptado bien. El problema es que tuvo muchas lesiones el año pasado. ese fue el problema. Tuvo problemas físicos y el equipo tampoco estuvo a su mejor nivel. Creo que este año debería estar bien. Aunque, de nuevo, va a ser difícil con el Barcelona. El Barcelona ha fichado buenos jugadores. El otro día jugó y lo hizo muy bien. No tengo que darle ningún consejo a Trent. Hablo con él. Sabe lo que tiene que hacer. Sabe que tiene que aprender el idioma, adaptarse y disfrutar de su vida en Madrid. Y lo está haciendo. Tiene buenos amigos allí. No creo que tenga ningún problema.

Mourinho ha vuelto al Real Madrid. ¿Cree que puede gestionar bien ese vestuario?

¿Quién sabe? Ha vuelto precisamente para eso. La última vez estuvo allí entre 2010 y 2013 y ya entonces tuvo que gestionar a grandes personalidades: Cristiano, Iker Casillas, Sergio Ramos... Ahora ha regresado para intentar superar al Barcelona. Sin ánimo de faltarte al respeto, creo que estarán por encima del Atlético de Madrid. Necesita acabar por delante del Barcelona. Si termina por delante del Barcelona, será increíble. Si acaba por debajo, será un desastre. Llevarán tres años sin ganar la Liga. Sabemos lo que tiene que hacer y habrá que esperar para ver qué ocurre. Ha incorporado a varios jugadores importantes como Diomandé, Bernardo Silva, Cururella... O Espí, que lo está haciendo bien. Pero lo más importante es que necesita que Kylian y Vinícius Júnior jueguen juntos y lo hagan bien. Habrá que esperar y ver.

Steve McManaman, en un partido entre el Real Madrid y el Málaga / Archivo SPORT

Son nombres importantes. Usted estuvo con los Galácticos. ¿Cree que hay similitudes?

No. Porque nosotros éramos muy buenos y lo ganamos todo. Así que no, no creo que haya similitudes. Más allá de tener grandes nombres en el equipo, no hay ninguna similitud. Nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer. No había egos. Todo el mundo sabía dónde tenía que jugar. Vinícius quiere jugar ahí y Kylian quiere jugar ahí. Eso no ocurría en nuestro equipo. Figo jugaba ahí, tú jugabas ahí... Lo más importante es tener éxito. Ganar. Y si ganas, a nadie le importa. Porque estás ganando. Si pierdes, como sabes, en España es un problema enorme. Así que no importa a quién tengas en el equipo. Lo que importa es si tienes éxito o no.

Y delante está el Barcelona. También tienen una gran estrella. Ya ha hablado de él anteriormente. ¿Qué opinión tiene sobre él?

Creo que ya es una estrella mundial. Sin ninguna duda. Pero creo que todavía va a mejorar. Es demasiado bueno.

¿Qué necesita hacer para mejorar?

Simplemente tiene que seguir trabajando duro y mejorando su juego. Cuanta más experiencia adquiera, mejor jugador será. Espero que no tenga lesiones. Ya ha sufrido una lesión muscular. Si eres del Barcelona, sabes que primero fue Gavi, que tuvo una lesión importante. Después fue Pedri y también tuvo una lesión grave. Ahora es Lamine. Espero que pueda mantenerse alejado de las lesiones importantes. Cuando juegas tanto al fútbol y eres tan importante con 16, 17 o 18 años, es muy difícil.

Pero creo que es el mejor que hemos visto. Como jugador de 16 o 17 años, es el mejor adolescente que hemos visto. Y lo comparo con Michael Owen con 17 años, Leo con 17 o 18. Pero creo que Lamine es incluso mejor que ellos.

Volviendo a la Champions, empieza la próxima semana. ¿Quién cree que es el favorito? ¿Qué equipo ve mejor?

Creo que será lo mismo de cada año. PSG, Real Madrid, Bayern, Arsenal, Liverpool... El año pasado ya tuvimos el nuevo formato, pero en los cuartos de final estaban los equipos que todos esperábamos. Dependerá del sorteo. Creo que necesitas un poco de suerte, pero no veo a ningún equipo diferente de los que ya conocemos.

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Ahora pasa lo mismo en el Mundial. En los cuartos, las semifinales y la final fueron todos equipos que ya habían ganado el torneo anteriormente. La final fue España, que ya lo había ganado, contra Argentina, que también lo había ganado. Creo que en la Champions va a pasar lo mismo. Los grandes equipos han gastado más dinero este año, así que deberían volver a ser los mejores.