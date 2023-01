Mbappé, el más valorado de los futbolistas

Según 'Football Benchmark', el francés es el único jugador del mundo que supera los 200 millones de euros en cotización Pedri y Gavi son los otros nombres que entran en el top 10 en clave azulgrana

La plataforma especializada en negocios de fútbol 'Football Benchmark' ha elaborado una lista con los jugadores con más valor de mercado del mundo, un ranquin encabezado por Kylian Mbappé en el número uno y con dos jugadores del Barça .

El delantero del Paris Saint Germain lidera como de costumbre estas listas, y su valoración global en el mercado de traspasos está tasado en 210 millones de euros, por delante de Haaland, 178 millones, y Jude Bellingham, con 147 millones de euros.

En el top 10 de jugadores con mejor consideración en el mercado aparecen dos jugadores azulgrana: Pedri y Gavi. El canario ocupa la séptima posición con 123 millones de euros, una posición por detrás de Jamal Musiala. Gavi, por su parte, es el número ocho, también con un valor de 123 millones de euros.

