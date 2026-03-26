Mbappé sí será titular con Francia ante Raphinha, que liderará a Brasil

Kylian Mbappé jugará su primer partido como titular tras recuperarse de la polémica lesión en su rodilla izquierda. Y no lo hará con el Real Madrid, que le pagó la mayor prima de fichaje de toda la historia, sino vestido de verde, que es la segunda equipación disruptiva que Nike ha preparado para la selección francesa en el próximo Mundial y que estrenará en el interesentarísimo amistoso Brasil - Francia que se disputa hoy (a partir de las 21:00 horario peninsular español) en el Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts.

El delantero francés demuestra, una vez más, que tiene una agenda personal. El sainete de su lesión en la rodilla izquierda, que ha desatado una guerra médica en el Real Madrid, vivirá hoy un nuevo capítulo. Kylian estuvo de baja casi cuatro semanas, en los que se perdió cinco encuentros, entre ellos algunos tan vitales como la vuelta del partido de respesca de la Champions League o la ida de los octavos de final ante el Manchester City.

Regresó el martes 17 en el Ethiad Stadium jugando los últimos 22 minutos del triunfo 1-2 ante el conjunto de Pep Guardiola que ratificó el pase a los cuartos de final. Luego, estuvo en 27 minutos el domingo en la victoria en el derbi contra el Atleti (3-2). La última vez que apareció en una formación titular fue en Pamplona, 33 días antes, en la derrota liguera (2-1) contra Osasuna.

Mbappé reapareció frente al Atlético con una actuación bastante discreta / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"“Puede empezar, pero no disputar todo el partido. También puede entrar desde el banquillo, como los otros 24 jugadores. Entra dentro de esa reflexión"; aseguró ayer Didie Dechamps en rueda de prensa.

Nadie duda, que Mbappé estará de salida en una formación ofensiva que tendrá cuatro delanteros, donde también estará Dembélé, luego será sustituido... en el descanso o en la segunda parte. El propio interesado ya marcó el camino en esta misma comparecencia: "¿Cuántos minutos mañana? Estoy listo para jugar, para ser titular. El entrenador tomará las decisiones", apuntó.

Mbappé podría haberse saltado la minigira en Estados Unidos, que completará el domingo con un segundo amistoso contra Colombia, pero ha querido cruzar el Atlántico en un momento en el que negocia la renovación de su contrato con Nike. Su viaje responde a criterios deportivos, quería estar en un partido mediático ante Brasil, pero, sobre todo, publicitarios.

La Seleção, con muchísimas bajas

Los brasileños querían probarse ante una de las candidatas al Mundial a menos de tres meses que empezara la competición. Carlo Ancelotti ya había avisao que llevaría una formación muy parecida a la que convocará el 18 de mayo para la búsqueda del 'Hexa'.

Toda la planificación acabó volando por los aires a causa de las muchísimos contratiempos físicos que han sufrido sus internacionales. De hecho, la formación que presentará hoy es claramente de circunstancias. No están Alisson, Éder Militão, Vanderson, Marquinhos (que está en Estados Unidos pero no está para jugar), Gabriel Magalhães, Caio Henrique, Alex Sandro, Bruno Guimarães, Estevão... y Rodrygo que estará un año de baja por haberse roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Raphinha cogerá las riendas como lleva haciendo prácticamente desde hace más de dos años en su selección, aunque la prensa brasileña se enteste en señalar que Vinícius Jr. (que hoy vivirá un duelo particular con Mbappé en la relación amor-odio llena de celos y reticencias con la que cohabitan en Madrid) es el número 1, que debe coger el trono dejado por un Neymar Jr. renqueante, que aún no ha sido llamado por Ancelotti.

El técnico italiano no se arruga y hará, al final, probaturas, pero no le impedirán presentar una formación muy ofensiva en la que hay cuatro delanteros de oficio: Vinícius Júnior, João Pedro, que apunta a ser el '9' titular en la Copa del Mundo, Raphinha y Matheus Cunha.

Alineaciones probables

Brasil: Ederson; Wesley, Bremer, Léo Pereira, Douglas Santos; Casemiro, Andrey Santos; Matheus Cunha; Raphinha, Vinícius Jr. y João Pedro.

Francia: Maignan; Malo Gusto, Upamecano, Konaté, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué y Mbappé.

Árbitro: Guido Gonzales Jr. (Estados Unidos).

Estadio: Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts (Estados Unidos).