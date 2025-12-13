"La de Mbappé y Neymar fue una historia preciosa, pero su relación de deterioró... fue decepcionante"

'Más sabe el diablo por viejo que por diablo': un dicho que describe a la perfección a Thiago Silva, curtido en mil batallas y testigo de todas las caras del fútbol. Fluminense, Oporto, AC Milan, París Saint-Germain, Chelsea... y Fluminense de nuevo. Media vida se la pasó en la ciudad del amor, defendiendo los colores de un PSG en el que tuvo el placer de portar el brazalete de capitán y compartir vestuarios con genios de la talla de Verratti, Di María, Neymar Jr. o Kylian Mbappé.

De estos dos últimos habló sin tapujos en una entrevista que concedió a 'L'Équipe', pues pese a ser la suya una dupla de ensueño, su relación no terminó de la mejor manera: “Recuerdo el Champions Trophy contra el Mónaco en Marruecos. Al final del partido, Mbappé se acercó y me dijo: ‘Aunque Neymar fiche, yo también quiero venir y formar parte de este equipo. Si pudieras hablar con el presidente…’”, recordó.

El '10' del Real Madrid venía de romperla en aquel 'súperMónaco' y, Ney, de ser el gran protagonista de la memorable remontada del Barça ante, precisamente, el PSG de Unai Emery con gol de Sergi Roberto. Y, ambos, en verano de 2017, hicieron las maletas rumbo a la capital francesa, a la vez que el PSG daba tremendo golpe - y de talonario - sobre la mesa.

Neymar y Mbappé festejan un gol con el PSG / Mohammed Badra / EFE

Como toda historia de amor, empezó bien. Su conexión tanto dentro como fuera de los terrenos de juego era total... pero algo se rompió: “Estaban muy unidos, de los que más disfrutaban cada día. No entendí por qué se distanciaron. Ya no estaba allí y no sé quién provocó la ruptura, pero me entristeció", lamentó. “La de Mbappé y Neymar fue una historia preciosa, pero su relación se deterioró. Fue decepcionante”, manifestó.

Thiago Silva, en el 'Flu' desde verano de 2024, continúa impartiendo cátedra defensiva a sus 41 'tacos', mientras su hijo mayor, Isago (17 años), firmó su primer contrato como profesional con el Chelsea.