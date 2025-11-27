Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Ni Mbappé, Haaland ni Kane le siguen el ritmo a Messi

El argentino registra datos inverosímiles en 2025 y se acerca poco a poco a su gran objetivo: el título de la MLS

Messi sigue dejando destellos de magia con su fútbol además de goles...

Inter Miami

Àlex Calaff

Leo Messi tiene 38 años, pero sigue decidiendo partidos con la facilidad que exhibía hace una década. El argentino tiene entre ceja y ceja, quitarse la espina de la temporada pasada, cuando con el 'Tata' Martino en el banquillo, su Inter de Miami se despidió de la pelea por el título de la MLS a las primeras de cambio contra el Atlanta United. Después de 'comerse' al Cincinnati con un contundente 0-4 a domicilio, el cuadro de Javier Mascherano está a un solo paso de plantarse en la gran final.

La ilusión en las Garzas es mayúscula y el motivo no es otro que el estelar rendimiento de Leo Messi. El rosarino lidera actualmente la tabla de más goles y asistencias producidas en 2025, unas cifras impresionantes que le permiten seguir compitiendo con los mejores del planeta, como Kylian Mbappé, Harry Kane o Erling Haaland, pese a jugar en Estados Unidos.

Leo Messi, junto a Sergio Busquets en un partido del Inter Miami

Leo Messi, junto a Sergio Busquets en un partido del Inter Miami / AP

En 2025, el argentino ha participado en 71 goles en total. Lo siguen el delantero francés (68), el inglés (62) y el noruego (58). Evidentemente, los torneos en los que participan dichos jugadores son de primer nivel en el mundo, pero los datos de Leo Messi son realmente impresionantes, teniendo en cuenta que las estrellas citadas están en su plenitud futbolística.

Si ponemos la mirada en la temporada 2025-26, Messi, quien en poco tiempo estará inactivo durante algo más de dos meses tras el final de la MLS, lidera los goles y asistencias con 38 dianas (contabilizando club y selección) y minutos por gol y asistencia (44). Haaland ha participado en 35 tantos y participa en un gol cada 51 minutos; Mbappé, por su parte, suma 33 dianas y 58 minutos.

Locura con las camisetas de Inter Miami

El 'fenómeno Leo Messi' es tan mayúsculo que ha llevado al Inter Miami a superar al Al Nassr de Cristiano Ronaldo en ventas de camisetas, según informó MARCA: 2,1 millones el equipo de la MLS y 1,2 millones los saudíes.

Ahora, enfocado en ganar la MLS, Messi cada vez va mostrando su mejor versión de cara al verano, cuando, salvo sorpresa máxima, disputará su último Mundial acompañado de una generación histórica en Argentina bajo las órdenes de Lionel Scaloni. Quién sabe lo que puede pasar…

