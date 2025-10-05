Mbappé frena al PSG y Kylian lo celebra

El PSG 'pinchó' en los minutos finales ante el LOSC Lille por culpa de un viejo conocido: Ethan Mbappé. El hermano pequeño de los Mbappé consiguió el gol del empate para su equipo en el Pierre-Mauroy a falta de cinco minutos para el final, y las cámaras se giraron hacia la grada. Ahí estaba Kylian Mbappé, que el día antes había marcado y se había lesionado en el Real Madrid - Villarreal de LaLiga EA Sports, celebrando el tanto de su hermano ante el equipo que les vio crecer a ambos.

Ethan había entrado en el minuto 81 sustituyendo a Fernández-Pardo, y tardó tan solo cuatro minutos en dejar huella batiendo a Chevalier con un tiro cruzado con su pie izquierdo desde la frontal del área.

Antes, para el PSG había marcado Nuno Mendes con un golazo de falta, que ha estado en muchas tertulias deportivas esta semana tras su partido en Montjuïc ante el FC Barcelona, defendiendo a Lamine Yamal y fue suplente para este partido. No fue el único, ya que Luis Enrique decidió darle descanso a algunos titulares en la Liga de Campeones y, además del lateral, Achraf Hakimi y Vitinha también entraron al terreno de juego antes de llegar a la hora del transcurso del partido.

Con este resultado, y pese a dejarse dos puntos en Lille, el PSG recupera el liderato de la Ligue 1 McDonalds en solitario, por delante de Olympique de Marsella, Olympique de Lyon y Racing de Strasbourg.

Entre las notas positivas, el técnico español dio la oportunidad al joven Ndjantou, que se estrenó en el once y dejó algunos buenos destellos de calidad.