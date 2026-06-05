Kylian Mbappé se 'cuela' en las elecciones del Fenerbahçe: "Podría decir que lo ficharé mañana"

En todo tipo de campañas electorales, los candidatos siempre hacen promesas. Aunque siempre es un poco arriesgado por las consecuencias que puede tener si luego no se cumple, es un hecho muy normalizado en el mundo del deporte. Sin ir más lejos, se está viendo en el Real Madrid estas semanas, pero también está ocurriendo en otros clubes. El Fenerbahçe se encuentra en periodo electoral y uno de sus aspirantes, Aziz Yıldırım, ha 'prometido' fichar a Kylian Mbappé si sale elegido.

Estos días el circo no solo está en Madrid, también en Istanbul. Mientras Florentino Pérez y Enrique Riquelme van anunciando fichajes sin tregua -uno Konaté y Dumfries, otro hablando de Rodri y Haaland-, en la capital turca también se han apuntado a la fiesta. Uno de los clubes más importantes del país, el Fenerbahçe, también está en la carrera por las elecciones y uno de sus candidatos ha hecho una promesa muy atrevida.

Un fichaje galáctico

Según el medio local 'Saracoglu Sports', Aziz Yildirim, aspirante a la presidencia del Fener, habría prometido la incorporación de una estrella mundial. Se trataría, ni más ni menos, de Kylian Mbappé. Es conocido que el delantero francés no pasa por sus mejores meses en la entidad blanca, pero tiene contrato hasta 2029 y su valor mercado está en unos 180 millones según Transfermarkt.

"Cualquiera puede decir eso. Yo puedo decir que mañana ficharé a Kylian Mbappé, la estrella del Real Madrid, pero son solo palabras", dijo en un programa después de que Hakan Safi, el otro candidato a la presidencia del Fenerbahçe, prometiera fichar a Merih Demiral.

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La afición ha recibido el anuncio con muchas críticas y burlas contra Yildirim, y no ha pasado desapercibido por los medios de comunicación.