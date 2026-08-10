Los máximos goleadores ya no juegan en Europa

El eurocentrismo en el mundo del fútbol es algo difícilmente discutible, ya que la práctica totalidad de los mejores futbolistas juegan en ligas europeas, lo que a su vez lleva a que los equipos más vistos alrededor del planeta sean también los que disputan sus competiciones en Europa. Desde que se produjera la histórica sentencia de la Ley Bosman el 15 de diciembre de 1995, la cual provocó que no hubiera tantas restricciones para hacerse con los servicios de futbolistas extranjeros, los clubes de las grandes ligas pasaron a monopolizar el mercado de estrellas.

Sin embargo, grandes futbolistas históricos tienden cada vez más a colgar las botas lejos del viejo continente, viviendo últimas aventuras en ligas exóticas de otros continentes. Prueba de ello es el hecho de que, de los cinco máximos goleadores en activo de la historia del balompié, ni uno solo juega en Europa.

Estados Unidos y Arabia, los países donde terminan sus carreras

Desde que superara a Josef Bican, Cristiano Ronaldo se convirtió en el jugador que más veces ha perforado las redes en partidos oficiales en la historia. De hecho, el portugués se encuentra inmerso en plena lucha por llegar a 1000 tantos, sumando 976 por el momento tras su gol de penalti a Croacia en la Copa del Mundo. Eso sí, desde enero de 2022 el delantero juega en la Saudi Pro League y más concretamente en Al Nassr, una vez que su retorno al Manchester United se dio por finalizado.

En el segundo puesto en la lista de máximos goleadores aparece el que para muchos es el mejor futbolista de todos los tiempos, Leo Messi. Por su parte, el astro argentino suma 921 goles, habiendo anotado los dos últimos frente a Atlético de San Luis en la Leagues Cup. No obstante, el ocho veces Balón de Oro tampoco juega en Europa, puesto que desde 2023 su conjunto es el Inter Miami de la Major League Soccer.

El golazo de Messi en la MLS / Apple TV

En el séptimo puesto y el tercero en activo de máximos goleadores históricos aparece Robert Lewandowski, gracias a sus 721 tantos. Aun cuando hasta este verano seguía marcando para el FC Barcelona, el polaco ya sabe lo que es marcar con su nuevo conjunto: Chicago Fire de la MLS.

Un poco más abajo en la lista aparece un compañero de Leo Messi en Inter Miami, Luis Suárez. Con 610 goles, el charrúa está en el puesto 14 y en el cuarto de los jugadores que todavía no están retirados, gracias a una espectacular carrera que comenzó hace ya más de 20 años.

Finalmente, el top-5 de futbolistas en activo que más veces ha celebrado un gol lo completa Karim Benzema, jugador que se encuentra en Arabia Saudita desde verano de 2023, actualmente en Al Hilal. Con 523 goles en 993 choques, el francés suma solo un gol más que Harry Kane, el primero en aparecer en la lista histórica que sigue desarrollando su carrera en Europa, al ser el inglés un integrante de la plantilla de Vincent Kompany en el Bayern de Múnich.