FÚTBOL INTERNACIONAL
Máxima seguridad en el Alianza Lima - Inter Miami: escándalo por denuncias de abuso sexual y agresiones a jugadores
Las horas previas a la visita de Leo Messi y compañía a tierras peruanas han quedado marcadas por hechos impermisibles
El amistoso entre Alianza Lima e Inter Miami, que debía ser uno de los eventos más atractivos de la pretemporada sudamericana, se ha visto completamente ensombrecido por un cúmulo de problemas que van desde medidas de seguridad hasta denuncias por abuso sexual y agresiones de barristas a sus propios jugadores.
El partido, originalmente programado para las 20:00 de la tarde hora local, se adelantará a las 17:00 para reducir riesgos y evitar el cruce masivo de aficiones en Lima. Universitario, histórico rival de Alianza, juega a la misma ahora contra la Universidad de Chile. De este modo, en España, el partido se podrá seguir el sábado a partir de las 23 horas de la noche.
La medida fue comunicada por la productora oficial del encuentro, Sound Music Entertainment SAC, que además también quiere evitar una marcha que hay porgramada en la ciudad. "La decisión fue tomada atendiendo protocolos internacionales obligatorios y priorizando en todo momento el bienestar de todos los implicados. Será una jornada histórica, sin precedentes en el fútbol peruano", declaró la productora en su publicación.
Inter Miami no entrenará en Lima, llegando directamente al estadio para disputar el partido, según la prensa peruana.
Denuncia por abuso sexual y agresiones internas
El foco mediático, sin embargo, no está en el partido, está una denuncia por presunto abuso sexual presentada por una joven de 22 años en Montevideo, durante la pretemporada del equipo. Los jugadores involucrados son Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, de Alianza Lima y habituales de la selección peruana.
En respuesta, el club peruano anunció que ha separado a los jugadores del primer equipo de manera indefinida, que ha abierto un proceso disciplinario interno conforme con el reglamento del club y que colabora con las autoridades para garantizar una investigación exhaustiva.
La barra de Alianza ataca a su equipo
Tras el regreso de la plantilla a Lima, la prensa peruana explica que integrantes de la barra de Alianza Lima irrumpieron en las instalaciones del club, agrediendo física y verbalmente a varios futbolistas.
Entre los afectados estarían Paolo Guerrero y Franco Navarro Jr. También Luis Advíncula, quien además sufrió el robo de sus pertenencias, a pesar de haber declarado que eligió al club "porque lo habían tratado bien".
Lo que debía ser una celebración futbolística con la llegada de Lionel Messi y compañía a Lima se ha convertido en un episodio impermisible.
