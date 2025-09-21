Matrícula de honor para Joao Félix

Joao Félix ha caído de pie en Arabia. Su etapa inicial en el Al Nassr está saliendo a pedir de boca, con números que empiezan a recordar su mejor versión cuando despuntó en el Benfica siendo todavía menor de edad. El portugués se ha asentado en el frente de ataque del equipo, formando una dupla letal con Cristiano Ronaldo.

Seis goles en seis partidos oficiales sumando los dos que marcó en la victoria de este sábado ante el Al Riyad, para sumar el tres de tres para los suyos en liga. Abrió la lata, asistió a Cristiano para el tercero y firmó también el cuarto, justo después de ver como el VAR le anulaba otro tanto.

Una nueva actuación brillante de un Joao Félix que además de valer el segundo MVP de la temporada, demuestra que ha recuperado la sonrisa en Riad y que incluso le ha hecho volver a ser importante con la selección de Portugal, jugando más de 80 minutos en los últimos compromisos ante Armenia, donde firmó otro doblete, y Hungría.

A gol por partido sale en la presente campaña el 'Menino de Oro' que con el nivel mostrado complementa a la perfección la plantilla de un Al Nassr que quiere ganar títulos después de varios intentos fallidos en las temporadas anteriores.

Para ello, el próximo fin de semana tendrá una prueba de alto nivel con la visita al Al-Ittihad, el campeón de Copa y Liga de la pasada campaña, y único equipo que también ha sumado sus tres primeros partidos por victoria.

Sin competir en la Champions asiática, el equipo de Cristiano, Joao Félix y compañía centra todos sus esfuerzos en conquistar el título liguero, donde están firmando por el momento números estratosféricos, con nueve de nueve en puntos y un 12-1 en la diferencia de goles, que demuestra la pólvora que tiene el equipo.

Las llegadas de Joao Félix y Kinglsey Coman han hecho subir otro escalón al equipo, que bajó la dirección de Jorge Jesús y con Íñigo Martínez ya como guardián de la defensa, buscan romper por fin la sequía de títulos.