Mathieu Flamini, ex jugador del Getafe y Arsenal: Así pasó de futbolista a empresario de la química verde

Mathieu Flamini no quiso que su vida terminara cuando dejó el fútbol. Mientras otros exjugadores miraban al banquillo, la televisión o la inversión clásica, él empezó a pensar en otro terreno mucho menos evidente. “El fútbol era un sueño de la infancia, pero el medio ambiente siempre ha sido importante en mi vida”, ha explicado. Esa frase ayuda a entender su giro: su segunda carrera no nació de una ocurrencia tardía, sino de una inquietud que, según su propio relato, venía de muy atrás.

El francés, que jugó al máximo nivel en Olympique de Marsella, Arsenal, AC Milan y también pasó por Crystal Palace y Getafe, figura hoy como cofundador y CEO de GF Biochemicals, una empresa que fue creada en 2013 junto a Pasquale Granata con la misión de llevar al mercado tecnologías basadas en levulinatos y otros compuestos de origen biológico. La propia compañía lo presenta así en su información corporativa.

Flamini, en un partico con el Arsenal / EFE

Su versión del cambio de vida también tiene un punto muy reconocible para cualquiera que haya vivido el fútbol profesional desde dentro. “Cuando me uní al AC Milan a los 24 años, era uno de los jugadores más jóvenes. Muchos otros tenían proyectos paralelos, lo que me impulsó a pensar temprano en el emprendimiento”, ha contado. Ahí aparece uno de los puentes más interesantes de su historia: Flamini no vio el negocio como un plan para después de retirarse, sino como una preparación paralela mientras seguía compitiendo.

La diferencia es que no eligió un negocio cómodo ni un proyecto de imagen. GF Biochemicals trabaja con ácido levulínico y otros ingredientes de base vegetal para intentar sustituir compuestos fósiles presentes en productos cotidianos. Wired resumió su propuesta como un intento de ofrecer alternativas “plant-based” a químicos derivados del petróleo y ayudar a descarbonizar parte de la industria química.

Eso le da bastante fuerza al perfil, porque lo aleja del cliché del exfutbolista que simplemente invierte su dinero. En su caso, el relato va por otro lado: “Me preguntaba cómo podía ayudar a encontrar soluciones al calentamiento global y al impacto de la actividad humana en el medio ambiente, así como en la salud”. No es una frase menor. En otra entrevista, Flamini insistió en esa línea y advirtió de que “Climate change is being ignored”, además de defender que el fútbol debería implicarse mucho más en este debate.

Flamini, emrpesario / Albert Masnou

También ha explicado que entre el fútbol y la empresa encontró parecidos que le facilitaron la transición. “Hay muchos paralelismos entre ser futbolista y emprendedor. Tienes que manejar la presión, ser determinado pero paciente, y no tener miedo al trabajo duro o a los sacrificios”. Esa idea encaja bien con la naturaleza de su aventura: la química verde no es un negocio de explosión rápida ni de éxito instantáneo, sino una industria técnica, lenta y exigente.

En un partido contra el Barcelona / V

Ahora bien, conviene poner orden en la leyenda. La parte más viral de su historia es la que lo presenta sin matices como “billonario”. Lo que sí está acreditado es que lidera una empresa real dentro del ámbito de la química sostenible y que esa empresa se presenta como especialista en soluciones de base biológica. Lo que no aparece sólidamente probado en fuentes financieras de referencia consultadas es una confirmación robusta de una fortuna personal del tamaño que suelen repetir las publicaciones virales.

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Y, en realidad, casi no le hace falta ese titular inflado. La historia ya funciona sola. Flamini pasó de ser un centrocampista de élite a convertirse en la cara visible de una compañía que quiere abrirse camino en una industria dominada durante décadas por la lógica fósil. Es una transición rara, ambiciosa y mucho más profunda que la típica reconversión del exjugador. Por eso su caso sigue llamando tanto la atención: no porque encaje en el mito fácil del futbolista hecho magnate, sino porque eligió un camino bastante más difícil.