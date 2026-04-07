Mathieu, exfutbolista del Barça, reconoce que Zubizarreta vetó su fichaje por el Marsella: "No acabarás la temporada"

Jérémy Mathieu era un deportista atípico. Desde su adicción a la nicotina, a la anarquía dentro del campo, donde se mostró como un defensor irregular, que podía actuar de lateral o central y con la potencia física y el chut como principales virtudes. Aun así, el francés hizo carrera en Valencia, Sporting CP y Barcelona, donde trufó su palmarés de éxitos al alcance de unos elegidos, como la Champions League de 2015 lograda frente a la Juventus en Berlín.

Una vez colgadas las botas, Mathieu sigue dando de qué hablar. En los últimos meses se vio al exfutbolista como vendendor en una tienda Intersport, cadena de prendas deportivas, en un centro comercial de Plan-de-Campagne, cerca de Marsella.

Quería fichar por el OM

Precisamente Marsella era su destino preferido como futbolista, pero su llegada al OM nunca se acabó dando. Mathieu, seguidor confenso del club marsellés, reconoció que en 2017, una vez finalizada su etapa en el Barça estuvo cerca de recalar en el Vélodrome, pero la intervención de Andoni Zubizarreta, quien ejercía de director deportiva de la entidad, frustró su fichaje por el equipo de sus amores. "Soy hincha del Marsella desde pequeño, desde la etapa de Jean-Pierre Papin y Chris Waddle", admitía Mathieu en una entrevista en el canal de 'Youtube' 'Football Club de Marseille".

Mathieu confesó a BeinSports su nueva vida tras dejar el fútbol profesional / SPORT.es

Su sueño estuvo cerca de cumplirse, pero Andoni Zubizarreta vetó su incorporación al equipo entrenado por entonces por Rudi Garcia. "En aquel entonces, Andoni Zubizarreta estaba en el Marsella y Rudi García era el entrenador. Teníamos el mismo agente, así que Rudi García sabía que quería irme y quería que me marchara. Zubizarreta no quiso ficharme porque creía que todavía tenía problemas con los tendones de Aquiles y que no podría terminar la temporada. Se equivocó", reconoce Mathieu.

El futbolista acabó firmando por el Sporting CP, donde llegó a coste cero y completando una primera temporada llena de partidos, desdiciendo así la premonición de Zubi. "Acabé yendo al Sporting y jugué más de 50 partidos esa campaña, pero me hubiera encantado ir al Marsella", indicó Mathieu con una sonrisa irónica.