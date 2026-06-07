Fútbol internacional
Las matemáticas, el talento oculto de Manuel Akanji
El central suizo ha demostrado en varias ocasiones su gran capacidad para resolver operaciones matemáticas en cuestión de segundos
Cuando pensamos en un futbolista, lo normal es que se nos venga a la mente alguna de sus mejores acciones sobre el campo. Si pensamos en Manuel Akanji, lo normal es que se nos vengan a la cabeza sus grandes acciones defensivas que contribuyeron al triplete del Manchester City en la temporada 2023/2024.
Pero el central suizo tiene un talento que seguramente nadie espera en un futbolista de élite: es todo un crack en las matemáticas. El jugador es capaz de resolver complejas operaciones en cuestión de segundos. Multiplicaciones, divisiones, ecuaciones... nada se le resiste al bueno de Akanji.
Es por esto que se ha ganado el apodo de "calculadora humana". Su interés y talento por las matemáticas vienen desde que era un niño. Su padre, todo un experto en finanzas, le inculcó la pasión por los estudios y los números.
Su profesor también le ayudó a desarrollar este curioso talento. Cuando Akanji era perqueño, participaba siempre en los torneos de calculo mental que su profesor organizaba, y acostumbraba a clasificarse siempre para las finales, según declara el propio central.
Quizás lo más sorprendente de toda esta história es que Akanji decidió centrarse única y exclusivamente en el fútbol, y ha logrado mantener su alta capacidad de resolución de problemas sin constancia de que se haya graduado en alguna carrera universitaria que tenga relación con las matemáticas.
Akanji, de 30 años, se prepara ahora para disputar el tercer mundial de su carrera con la selección de Suiza. Si bien ya ha demostrado su talento tanto dentro como fuera del campo, en alguna entrevista ha reconocido que no le gusta presumir de sus habilidades matemáticas, un talento que es muy dificil de esconder.
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