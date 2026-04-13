'La Masia' del Inter Miami: proyecto de presente y futuro

El crecimiento del Inter Miami CF no se explica solamente por el gran sustento económico que hay detrás del club estadounidense ni por los fichajes de grandes 'superestrellas' que buscan en Florida pasar sus últimos años como futbolistas de élite, sino que también entra en juego la Academia. La formación de talento propio en Miami está pensada como eje estructural de su proyecto a largo plazo.

El Inter Miami se fundó el 29 de enero de 2018 por su presidente David Beckham. El club americano, prácticamente nuevo, sorprendió en sus inicios cuando empezó a traer a 'cracks' mundiales a la Major League Soccer, jugadores que buscaban seguir compitiendo al máximo nivel en una liga menor. Sin embargo, nadie era consciente de los canteranos que se estaban gestando en las inferiores de las 'Garzas'.

En ese proceso, la figura de Javier Morales resulta clave. Actual integrante del cuerpo técnico del primer equipo, el exfutbolista argentino fue una pieza fundamental en los cimientos del club. Desde 2019 trabajó en las divisiones juveniles, especialmente en las categorías sub-13 y sub-17, participando activamente en la formación de la primera generación de futbolistas de la Academia.

El surgimiento de futuras promesas que se desarrollan desde las inferiores del club y la importancia que se le da a este proceso recuerda a la de un equipo catalán. El Inter Miami parece que se fijó en el FC Barcelona cuando construyeron sus cimientos, ya que la Academia se ha convertido en una especie de Masia estadounidense, en donde se forman jugadores con valores identitarios del club a los que se les ofrece la oportunidad de saltar a la élite y ser importantes para el primer equipo aunque sean jóvenes e inexpertos.

Uno de los hitos iniciales de ese proceso llegó en 2022, cuando la Academia conquistó la MLS NEXT Cup U-15, una señal temprana del potencial que comenzaba a emerger. Aquella camada es, en gran medida, la misma que hoy empieza a tener protagonismo en el primer equipo.

El pasado domingo 15 de marzo los 'rosanegros' disputaron un partido ante Charlotte FC que terminó con el marcador 0-0. Pero el resultado no fue lo importante del encuentro, el Bank of America Stadium presenció los 'frutos' de la Academia en un partido oficial de la MLS. 7 futbolistas formados en el club de Miami disputaron el encuentro ante el Charlotte, exponiendo el buen trabajo de las categorías inferiores del club durante estos años.

Entre los nombres destacados, Alexander Shaw y Ezequiel Abadia-Reda hicieron su debut oficial, mientras que Santiago Morales, hijo del propio Javier Morales, sumó su primera titularidad. Los nuevos debuts reflejaron una tendencia clara en el Inter: la cantera ha dejado de ser una promesa futura para convertirse en una herramienta inmediata.

Santiago Morales representa una de las apuestas de cantera de Inter Miami. Firmado como jugador 'Homegrown' en 2023, su desarrollo incluyó pasos por la Academia y por Inter Miami CF II en MLS NEXT Pro, donde acumuló 6 goles y 8 asistencias en 47 partidos. Tras su debut la temporada pasada en MLS y CONCACAF Champions Cup, este año consiguió su primera titularidad tras el partido ante Charlotte.

Los 7 canteranos que disputaron minutos en el partido Inter de Miami - Charlotte Alexander Shaw (17 años)

Daniel Pinter (18 años)

Santiago Morales (19 años)

Ezequiel Abadia-Reda (20 años)

Noah Allen (21 años)

David Ruiz (22 años)

David Ayala (23 años)

Al finalizar el encuentro, Javier Morales se mostró orgulloso tras ver a los 'chicos' competir al máximo nivel: “Muy orgullosos de los chicos que entraron, había muchos que todavía no habían jugado de titular, otros hace bastante tiempo que no jugaban. La verdad, de la manera que lo hicieron, cómo compitieron, el partido que jugaron... Estoy acá hace casi siete años y los he visto crecer a todos y la verdad verlos ahí en la cancha hoy, con el debut de Cheche, con el debut de Alex Shaw, con todos ellos, la verdad que muy feliz.”

Noticias relacionadas

El resultado del partido quedó en segundo plano. La idea que quedó latente fue la evidencia de una construcción deportiva interna del Inter de Miami, una 'fábrica' de jugadores jóvenes que viene germinando desde hace tiempo. En una liga marcada por la inmediatez, el club de Florida apuesta por un modelo que combina presente y futuro, con la Academia como piedra angular. Un centro de formación de futbolistas que apuesta por llevar a los canteranos con el primer equipo para crear un conjunto en donde converjan 'joyas' de la cantera con jugadores experimentados.