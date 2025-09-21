Mascherano no se sorprende con Messi

Un día más en la oficina para Leo Messi. Parece sencillo, pero no lo es. El astro argentino se inventó una asistencia mágica a Tadeo Allende y se apuntó un doblete para liderar el vital triunfo de Inter Miami ante DC United (3-2). Y, por si fuese poco, manda en solitario en la tabla de máximos artilleros dela MLS con 22 dianas.

"Otra noche normal de él"

Un recital que no pilló por sorpresa a su técnico, un Javier Mascherano acostumbradísimo a disfrutar de su talento: "Leo, nada, otra noche normal de él, que es totalmente anormal para cualquier jugador de fútbol. La capacidad no solamente de convertir, sino de hacer jugar al equipo, de encontrar situaciones, de cargarse al equipo al hombro cuando teníamos dificultades. Es la ventaja de tenerlo, y hoy lo pudimos aprovechar", declaró en rueda de prensa.

"Es una victoria muy importante porque esta semana ganamos los seis puntos que teníamos que ganar en casa, hemos escalado posiciones en la tabla, todavía tenemos partidos pendientes que si logramos buenos resultados nos va a hacer terminar arriba en la clasificación", aseguró. El 'Jefecito' asumió las carencias defensivas del equipo y, a su vez, se comprometió a mejorar dicha faceta a lo largo de los siguientes seis compromisos de 'Las Garzas'.

Con este importantísimo triunfo, pues, Inter Miami tiene prácticamente en su mano el billete para los play-offs y aún cuenta con opciones de acabar líder en el Este.