Mascherano reserva a Messi y acaba expulsado en el empate sin goles del Inter Miami

El Inter Miami rotó este sábado a Lionel Messi y se quedó sin goles en su visita al Charlotte en la MLS (0-0), en la que el técnico Javier Mascherano acabó expulsado en el tiempo añadido por protestar reiteradamente al colegiado.

El partido de Charlotte vio, por otro lado, el debut del lateral español Sergio Reguilón con el Inter Miami.

Messi se cayó de la lista del Inter Miami con la mirada puesta en el partido de vuelta de los octavos de final de la ConcaChampions contra el Nashville, que se disputará el miércoles en Miami tras el 0-0 de la ida.

El argentino, de 38 años, jugó 90 minutos en la ida, disputada en Nashville, y Mascherano quiere que llegue con descanso a la primera cita decisiva de la temporada.

El Inter Miami ha conquistado la Leagues Cup de 2023 y la MLS Cup de 2025 desde la llegada de Messi, pero todavía sueña con ganar su primer título en la Liga de Campeones de la Concacaf.

Para la visita al Charlotte, Mascherano apostó por el uruguayo Luis Suárez de delantero, acompañado por Mateo Silvetti, de 20 años, Daniel Pinter, de 19, y Santiago Morales, de 18.

Fue el segundo 0-0 seguido para el Inter Miami, que en la MLS había comenzado el año con derrota contra Los Ángeles FC antes de sumar dos victorias contra el Orlando City y el DC United.

En Charlotte, con Reguilón de titular en el carril izquierdo por primera vez en esta temporada, el Inter Miami pagó sus ausencias y apenas creó peligros a la portería rival.

Su mejor oportunidad fue para Ian Bright, con un cabezazo parado por el portero.

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Fue el Charlotte el que creó las mejores oportunidades de gol y fue mérito del meta Rocco Ríos, con al menos cuatro paradas de mérito, si el partido quedó 0-0.