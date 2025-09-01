Mascherano se pronuncia sobre el escupitajo de Suárez: "Puede ser que haya una provocación, pero a nadie nos gusta este tipo de acciones"

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, afirmó este domingo que el 3-0 sufrido por su equipo contra los Seattle Soundersen la final de la Leagues Cup "es demasiado abultado". "Intentamos ir creciendo, lamentablemente tomamos gol en la primera parte. En el segundo tiempo, mejoramos muchísimo, dominamos, tuvimos ocasiones para poder empatarlo. Al final el resultado 3-0 es demasiado abultado por lo que pasó en el partido", afirmó Mascherano en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Los Sounders golearon 3-0 al Inter Miami con dianas de Osaze De Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock en el estadio Lumen Field de Seattle. Al acabar el partido, se desató una tangana con intercambio de golpes entre jugadores del Inter Miami y de los Sounders. Las cámaras captaron a Luis Suárez escupiendo aparentemente a un miembro del equipo rival.

Luis Suárez appeared to spit on a Seattle staff member after the final whistle in the Leagues Cup Final 👀



🎥: @MLS pic.twitter.com/gCMLdbwDlC — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 1, 2025

"A nadie nos gusta que al final del partido haya este tipo de acciones, cuando hay una reacción, puede ser que haya una provocación, pero no sé qué es lo que pasó", afirmó Mascherano. El técnico argentino intentó mirar hacia adelante tras el partido. "Queremos llegar lo más alto posible e intentar ganar la MLS Cup", dijo.

Alex Roldán, protagonista del triunfo de los Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup contra el Inter Miami, aseguró que "es difícil" jugar contra su equipo en estos escenarios. Roldán marcó un gol de penalti y dio una asistencia en el 3-0 de los Sounders al Inter Miami de Messi.

"Trabajamos muy duro, nuestro equipo pelea, es difícil jugar contra nosotros. Hicimos un partido grande, exigimos mucho de nosotros", dijo Roldán en la entrevista a pie de campo. Para el líder de los Sounders es el primer trofeo como capitán. "Muy feliz, feliz de la vida", comentó, mientras sujetaba a su hija pequeña. "En algún momento ella va a saber qué es esto y para mí es un orgullo tenerla aquí", dijo.