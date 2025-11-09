Mascherano: "Se notaba el temor de que podía pasar lo del año pasado"

Inter Miami firmó una noche para el recuerdo y Javier Mascherano no podía ocultar su satisfacción. Su equipo cuajó un “partido casi perfecto” ante Nashville, según admitió tras el encuentro, sellando el pase a la siguiente ronda de los playoffs de la MLS con un contundente 4-0, gracias a los dobletes de Leo Messi y Tadeo Allende. Una victoria histórica que hizo vibrar al Chase Stadium y que el técnico argentino espera convertir en impulso de cara al reto que viene: el FC Cincinnati.

Mascherano sabe bien el valor del momento. La temporada pasada, bajo el mando de Tata Martino, el Inter Miami cayó eliminado en la primera ronda ante Atlanta United, un golpe que aún dolía en el vestuario. “El equipo entendió a la perfección la importancia de poder poner al club en un lugar en una fase que nunca había estado”, explicó el preparador rosarino, recordando que por primera vez en su historia, el Inter Miami supera el debut en los playoffs.

Javier Mascherano, entrenador de Inter Miami / AP

El técnico también destacó la actuación de Toto Silvetti, pieza clave en el triunfo, y celebró el crecimiento colectivo del equipo: “Hubiese sido muy injusto quedar eliminados tras los muy, muy buenos pasajes que ha tenido el equipo durante la temporada regular”. Mascherano reconoció además que el fantasma del año pasado aún rondaba el ambiente: “Se notaba ese temor a que podía volver a pasar”, confesó.

El siguiente escollo será FC Cincinnati, un rival de altura. Mascherano recordó que los suyos terminaron por debajo en la fase regular, pero mantiene la confianza intacta: “En los duelos directos, ellos nos ganaron 3-0 como locales y aquí empatamos 0-0. Pero ahora es otra historia. Siento mucha ilusión por la posibilidad de entrar en una final de conferencia por primera vez en la historia”, concluyó el técnico.