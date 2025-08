Mascherano, sobre la lesión de Messi: "Seguramente algo tenga, sintió una molestia"

Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami, señaló este sábado que Lionel Messi, quien tuvo que abandonar por lesión el partido contra el Necaxa en el minuto 11, sufrió una molestia en los isquiotibiales, pero confió en que no sea nada grave.

"Leo sintió una molestia en el isquiotibial. Hasta mañana no vamos a saber el grado de la lesión", afirmó el técnico en una rueda de prensa. "Seguramente algo tenga. Quizá no sea algo tan grande porque no estaba dolorido, pero sí que sintió una molestia", añadió.

El Inter Miami, pese a la lesión de Messi, salvó dos puntos al empatar por 2-2 contra el Necaxa, con un gol épico de Jordi Alba en el 92, y anotarse el punto extra en los penaltis (5-4).

Messi, tras una internada por el centro de la defensa rival, se fue al césped en los primeros compases del partido y se vio obligado a abandonar el encuentro por lo que parecía una dolencia muscular. En su lugar frente al Necaxa salió su compatriota Federico Redondo.

Messi había dado dos asistencias en el primer encuentro de la Leagues Cup del Inter Miami y fue clave en el triunfo ‘in extremis’ por 2-1 ante el Atlas.

Tras el encuentro frente al Atlas, Messi aseguró que había acusado físicamente el no haber podido jugar frente al Cincinnati del pasado sábado 26 de julio por la polémica sanción tras ausentarse del All-Star de la MLS.

“Al principio estaba un poco pesado. Venía con continuidad, pero el otro día no me dejaron jugar y hoy lo noté, sobre todo en el primer tiempo”, dijo entonces.

“El no haber jugado el otro día, si a priori parece que es mejor, para mí es peor porque yo necesito competir. Me siento físicamente a medida que juego partidos, que agarro ritmo”, añadió.

Antes del All-Star, el Inter Miami atravesó un tramo muy exigente de su calendario con nueve encuentros en 35 días entre el Mundial de Clubes y la MLS, incluyendo una racha de cinco partidos en 15 días.