Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

MLS

Mascherano: "Estábamos totalmente tranquilos de que Messi renovaría"

El técnico argentino celebró la victoria ante Nashville y la renovación de su estrella

Inter Miami head coach Javier Mascherano, left, stands with defender Jordi Alba, right, who has announced his retirement, during a tribute to his career after an MLS soccer match against Atlanta United, Saturday, Oct. 11, 2025, in Fort Lauderdale, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky)

Inter Miami head coach Javier Mascherano, left, stands with defender Jordi Alba, right, who has announced his retirement, during a tribute to his career after an MLS soccer match against Atlanta United, Saturday, Oct. 11, 2025, in Fort Lauderdale, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky) / AP

EFE

Miami

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, aseguró este viernes que estaban “totalmente tranquilos” de que Leo Messi renovaría con el equipo hasta 2028, en una rueda de prensa posterior a la victoria de Las Garzas ante el Nashville por 3-1 en el primer partido de los ‘playoffs’ de la MLS.

Aunque el club no comunicó la decisión hasta este jueves, el técnico argentino detalló que todo “hacía rato que estaba acordado”, pese al “ruido” que hay alrededor del astro argentino.

Mascherano añadió que “tenía sentido” firmar la continuación de Messi con el equipo antes de empezar los ‘playoffs’

Sobre el partido de hoy, el técnico dijo que “el equipo defensivamente estuvo muy sólido”, controlando “muy bien” a los jugadores del Nashville.

Mascherano alabó al rival, señalando que “tiene una forma y una manera de jugar que puede hacer mucho daño si no estás en bloque”.

Aun así, el argentino pensó que “hay un gran margen de mejora” y que para poder levantar un título esta temporada van a “necesitar de todos”.

Nashville acogerá el siguiente partido de la serie el próximo 1 de noviembre, el mismo campo en que hace una semana el Inter Miami ganó por 5-2.

TEMAS