Masacre en el fútbol: batalla campal en el Independiente-Universidad de Chile que obliga a cancelar el partido

Noche negra para el fútbol la vivida en la localidad de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. La violencia fue la protagonista en las gradas del Estadio Libertadores de América, que vivió, entre otras cosas, ataques con piedras y palos entre fanáticos de Universidad de Chile y de Independiente. Los incidentes dejaron al menos 10 heridos graves, cerca de 90 detenidos y la suspensión del partido de la Copa Sudamericana.

Los altercados comenzaron sobre el final de la primera mitad, cuando los aficionados de Universidad de Chile situados en la tribuna Bochini Alta comenzaron a lanzar butacas y trozos de hormigón extraídos de la estructura hacia la parte baja, donde estaban hinchas de Independiente. Entre los elementos que fueron utilizados para los ataques también se vieron palos, mampostería y hasta inodoros completos.

Una batalla campal

A pesar de que en un principio predominó la inacción policial, finalmente se decidió que los simpatizantes visitantes abandonaran su tribuna pero, con todavía cerca de 30 para terminar la primera mitad, ingresaron los hinchas locales y se generó una brutal batalla campal que terminó con algunos aficionados chilenos saltando desde decenas de metros de altura para huir. Llegados al minuto 48 del partido, el árbitro uruguayo Gustavo Tejera decidió suspender el partido para evitar males mayores.

Poco después, la Conmebol difundió un comunicado en el que informó de que "en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad", el encuentro "queda cancelado".

10 heridos y cerca de 90 personas fueron detenidas

Fuentes de Independiente informaron a EFE que al menos 10 personas resultaron heridas y 90 fueron detenidas, mientras que unos 300 aficionados de Universidad de Chile fueron demorados por la Policía y están siendo revisados. A su vez, fuentes oficiales agregaron que tres de los heridos se encuentran en grave estado, mientras que fuentes médicas precisaron que uno de ellos, un aficionado de la Universidad de Chile, fue trasladado en estado crítico a un centro médico de la zona.

Las imágenes de la masacre son reveladoras; aficionados utilizando barras para golpear en la cabeza a otros, algunos cayendo de las gradas después de ser empujados por hinchas del equipo rival, peleas multitudinarias y heridos en el suelo... una nueva noche negra para el fútbol que invita a la reflexión.

Según informó Conmebol, el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la institución para resolver qué decisión tomar tras la cancelación del partido, mientras que también se enviará toda la información de lo ocurrido a la Comisión Disciplinaria.