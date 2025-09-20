El Marsella-PSG, en riesgo de aplazamiento

El Clásico del fútbol francés entre el Olympique de Marsella y el París Saint-Germain está en riesgo de aplazarse. El departamento de Bouches-du-Rhône estará en alerta naranja este domingo por riesgo de fuertes tormentas que podrían poner en duda el duelo que disputarán ambos equipos en el estadio Vélodrome.

Ambos equipos están citados para disputar uno de los duelos más electrizantes del campeonato francés este domingo a las 20:45 horas. Las miradas estaban puestas en el primer Clásico entre ambos desde que el PSG consiguiese la Champions League, aunque las condiciones meteorológicas podrían alterar el horario del partido en las horas previas al encuentro.

Riesgo de tormentas

Este domingo se pronostican fuertes tormentas que han puesto en alerta naranja al departamento de Bouches-du-Rhône. El partido está previsto que siga adelante, aunque la prefectura ya ha avisado que seguirá el caso con especial atención: "En cuanto al partido OM-PSG: sigue en pie. Obviamente, si las condiciones meteorológicas empeoran, la situación podría cambiar", declararon.

El riesgo de juntar a una multitud en medio de una tormenta y con la alerta naranja vigente es algo que preocupa a las autoridades competentes, que están en constante comunicación con la Liga francesa y los clubes afectados por si la situación evoluciona a peor.

En lo deportivo, el PSG lleva al Clásico francés con las ausencias de Ousmane Dembélé, João Neves, Désiré Doué y Lucas Beraldo, aunque con el cartel de favorito tras sumar cuatro victorias en los cuatro primeros partidos de liga. El Marsella, con dos victorias y dos derrotas, marcha séptimo con la esperanza de poder sorprender a sus rivales en el Clásico de este domingo.